疫情衝擊打工機會 雲林縣府加碼提供234工讀機會

今年受到新冠肺炎疫情影響，暑期工讀機會大量減少，許多經濟弱勢學生也為學費和生活費煩惱，雲林縣政府除每年提供工讀計畫60個名額外，今年特別加碼推出大專青年暑期工讀方案，讓青年學生安心打工，此次報名人數踴躍，共計有234位學生符合資格。

就讀北部大學的賴同學，除念表演藝術相關科系，也靠表演藝術活動賺取學費、生活費，新冠肺炎疫情衝擊該產業，導致所有演出都停擺，他說「終於熬到放暑假，能利用暑期2個月賺取收入，填補生活所需。」

原在餐飲業打工的蘇同學，都靠打工賺取生活費，雖沒能繼續在餐飲業服務，但因縣府今年多釋出工讀名額，才讓原本就對公部門很好奇的他，有機會進到縣府工作。

縣長張麗善表示，暑期工讀計畫員額加上加碼方案共有294位學生符合資格，總計投入1500多萬經費。今天報到後將個別分發至住家附近，或合適的公家單位協助服務，讓學子安心打工，賺取收入，不用再操煩學費或生活費。