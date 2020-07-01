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勞動部青年職訓獎勵金最高9.6萬元 15歲至29歲可報名

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
雲嘉南分署長劉邦棟（前排右）邀請青年參加產業新尖兵計畫。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟（前排右）邀請青年參加產業新尖兵計畫。圖／雲嘉南分署提供

勞動部青年職前訓練學習獎勵金」新上路！青年只要參加勞動部辦理的職前訓練班，將補助8成至全額的學費，參加這些產業更加碼提供參訓學員最高9.6萬元的學習獎勵金，目前雲嘉南超過100個課程可以報名。

新上路的職訓獎勵金實施期間即日起至110年6月30日止， 15歲至29歲的待業青年，只要參加勞動部辦理的職前訓練班，每月訓練總時數達100小時以上，且訓練期間至少30日就可領獎勵金；若青年參加產業新尖兵計畫課程、5+2重點產業及相關政策性訓練課程，每月可領8千元學習獎勵金，其他產業課程則每月可領3千元，最高可領12個月、金額最高可領到9.6萬元獎勵金。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前雲嘉南有超過100個課程可以報名，其中提供8千元獎勵金的課程，包括產業新尖兵計畫的資訊安全雲端系統工程師班、AI資料科學專業人才養成班等，還有分署自辦的汽機車烤漆及美容班、3D電腦輔助模具設計班、智慧機械手臂青年專班等，以及分署委辦的智能工業機電設計及製圖整合實務班、電腦輔助機具零件設計班(產訓專班)、工程識圖及AutoCAD製圖班、響應式網頁設計班等。

雲嘉南分署指出，產業新尖兵計畫課程可上計畫專網查詢報名，自辦及委外的職前訓練課程可上台灣就業通職前訓練網查詢報名，青年報名後，於開訓後10個工作日內提供個人金融帳戶資料，分署開訓後每30日會將當期獎勵金撥入青年帳戶。

青年 勞動部

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