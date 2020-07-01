台南台語月活動 台文界第一戰神「阿華師」將到台南

今年第2年舉辦的「台南台語月」活動，即日起到7月26日舉辦，主辦的台南市文化局表示，今年特別以「小封神－台語經典文學」、「逐家講台語－生活台語」2大系列、10項主題，在4大藝文場域，帶來20場精彩演出及活動，歡迎民眾參與。

活動啟動儀式今天在吳園舉辦，市長黃偉哲到場參與，他表示，有感於時代的變遷，許多年輕世代以及中生代逐漸不常使用台語，有時會造成世代之間無法順暢溝通的情形，不免讓人有淡淡的哀傷，為保存並推廣台語文化之美，台南市政府文化局今年再度舉辦「台南台語月」的活動，台南市政府以藝文活動推行台語做為一個溝通的工具，一定要延續這份代代相傳的努力。

文化局表示，今年邀集許多在地優秀的台語表演藝術工作者所舉辦的「2020台南台語月－台語沖沖滾(Tâi-gítshiâng-tshiâng-kún)」系列活動，用各種藝文展演型態推廣，讓台語走入生活之中。

其中網路媒體台文界第一戰神「足英台三聲道磅米芳」阿華師要也將到台南，經營自媒體短短1年，便擁有帶領台文界衝出主流影響力的「阿華師」賴咏華，特別關心小農、食安及傳統語言文化議題，今年台語月特別邀請他在7月5日（日）於新營文化中心、19日（日）於總爺藝文中心帶來「食米芳學台語—台語生活講學」，分享近年重新正視母語傳承的心路歷程，現場還有限量100份的「磅米芳兌換券」。

文化局並在7月推出《府城的奇幻旅程－走揣小封神的傳奇》專書，結合《小封神》台語原版及同名台語影片劇本合輯出版，向這位台語文學的先行者致敬。此外並邀集雞屎藤舞蹈劇場、蘇俊穎掌中木偶劇團、莎小戲等在地藝文團隊分別詮釋許丙丁文學作品，將文字轉換成生動的舞蹈表演、傳統戲曲、現代戲劇等跨界形式，開啟大眾對臺語經典文學的想像。