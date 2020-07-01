嘉義市升格省轄市38周年 從3億預算變百億

今天是嘉義市升格省轄市38週年，市長黃敏惠表示，感謝前立委許世賢與當年議員等前人努力奔走，讓嘉義市得以升格，從最初僅有3億元預算到如今146億預算，享有更多資源與豐碩建設成果，見證城市逐漸成熟，創造許多嘉義市民的驕傲。

嘉義市民國39年從省轄市被降為縣轄市，民國71年7月1日恢復升格為省轄市，走過3分之1世紀，市府睽違3年再辦慶祝活動，黃敏惠、監察院長張博雅、阿里山林鐵處長黃妙修等人到嘉義製材所參與，黃敏惠講到嘉義市升格的過往歷史，忍不住紅了眼眶。

黃敏惠說，升格的幾個關鍵點來自許世賢博士的正式提案、及她的父親黃永欽時任台灣省議員，在省議會正式提案，並得到林洋港省主席的支持，府會關係和諧讓嘉義市有升格的機會。

嘉義市前副議長羅錦義表示，當年在嘉義縣議會，一直希望恢復升格，但隸屬嘉義市的議員僅有16席，嘉義縣議員卻有32席，一直無法在縣議會提案通過，他們積極遊說下，總算得到25席支持，以緊急動議提案，以過半數通過。

張博雅說，嘉義市被降為縣轄市後，預算、資源少，也影響建設，當年前立委許世賢一路力推，再加上議員們的提案支持，才恢復升格，看到如今有些縣市合併後，鄉鎮變成行政區，資源更少，發展不好，更讓人感謝前人努力，讓嘉市恢復升格，如今還是一個幾乎零負債的城市。