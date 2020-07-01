搶3倍券商機 台中飯店推振興券「3倍變10倍」方案

民眾開始預購3倍券，台中市的飯店業者也推出優惠的住房專案，甚至號稱能把振興券「3倍變10倍」。

台中公園智選假日飯店上午指出，15日起至12月30日，只要持紙本振興券入住該飯店訂價3000元的標準客房，只要付款方式包含振興券，不限金額，飯店馬上送2000元的餐飲抵用券。也就是，最少只要200元的振興券即可換得2000元的餐飲抵用券，等於瞬間升級10倍。

飯店人員說，這麼做是替消費者設想，因為不要一次把3倍券花完，消費者還可以在別的地方使用，獲得更多優惠。而此專案不含早餐，但也不多收一成服務費；平日入住可免費升等園景客房，假日入住為標準客房。

至於送出的2000元餐飲抵用券是在飯店一樓的丰盛町餐廳使用，不限時間，也可以送給親友使用。