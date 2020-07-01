嘉義長庚首位在地出身院長楊仁宗就職 與翁章梁是鄉親

嘉義長庚醫院中午舉行卸任、新任院長交接典禮，任職4年的院長林志鴻，升任林口長庚醫院副院長；新任院長由副院長楊仁宗調升，楊是首位在地出身院長，與縣長翁章梁同為義竹鄉親，翁到場觀禮，分別贈送紀念品給卸任院長林志鴻，以及調升高雄長庚副院長的卸任副院長盧勝男。

交接儀式由長庚醫療財團法人主任委員程文俊主持，縣長翁章梁、衛生局代局長趙紋華等來賓觀禮，程文俊讚揚嘉義長庚在長庚體系績效最好，感謝林志鴻付出貢獻，他肯定新院長楊仁宗為患者用心努力，「以院為家」。

林志鴻2016年7月1日從林口長庚調任嘉義長庚副院長，2017年7月1日接任院長，他是顯微重建專家，帶領嘉義長庚榮獲多項品質獎項，對提升醫院服務經營、人才培育、教學研究及醫療服務貢獻良多；2018年榮獲台灣醫療典範獎。

「希望每位同仁把自己當成院長、副院長，為醫院成長發展一起努力」，61歲楊仁宗與55歲翁章梁差6歲，楊仁宗致詞簡短，態度謙虛，他是腦神經外科醫師，長庚大學博士、教育部定教授，2001年嘉義長庚營運首批返鄉服務醫師。

他曾任神經外科及外科部主任，讓嘉義長庚神經外科成為雲嘉地區唯一神經外科專科訓練醫院，帶領長庚外科部成長，2007年7月調升副院長，2018年研究成果獲第15屆國家新創獎及2019年第16屆國家新創獎續獎。