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雲林縣稅收大幅成長 歸功招商引資、開徵特別稅
雲林縣地方稅收上半年大幅成長，其中以房屋稅增加4400萬元為冠，第二名印花稅增加4007萬元。此外，雲林縣第一個自有財源的稅收「土石採取景觀維護特別稅」，至6月止查定稅額達4194萬元，比去年同期增加2619萬元，也為地方經濟挹注大筆財源。
雲林縣稅務局去年召開不動產評價委員會，審議通過取消國際觀光旅館、大型商場等標準單價加價規定，及重行評定房屋標準價格、提高房屋稅折舊率、住家房屋免徵現值等措施，減輕納稅民眾與企業額外租稅負擔。
稅務局表示，今年各產業雖受新冠肺炎疫情影響，但仍有26家企業陸續進駐雲林、設廠投資，至5月底止投資金額逾1千萬元，增加房屋稅額約2500萬元，且連帶增加印花稅源4007萬元，實徵總稅額達1億643萬元。
稅務局指出，雲林縣於105年1月16日首度制定土石採取景觀維護特別稅自治條例，取得土石採取許可者、得標人或價購人、違規採取土石行為人皆為納稅義務人，只要在縣轄內採取土石，就得依法繳納該稅。
稅務局長張永靖指出，土石採取景觀維護特別稅為縣內第一個自有財源的稅收，課徵年限為4年。該稅自去年1月16日起接續推動施行，主要稅源來自央管河川的疏浚土石，即對該土石標售的國庫收入加以課稅，今年至6月止查定稅額已達4194萬元，較去年同期增加2619萬元。
縣長張麗善表示，縣府有設立工業區單一服務窗口，因此招商引資的績效明顯成長，加上有開徵特別稅，上半年稅收就比去年同期增加9千多萬元，將用以推動地方各項建設，並配合中央法令及政策提供各項優惠措施，持續活絡地方經濟，擴大稅基。
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