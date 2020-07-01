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台南開闢和緯路五段延伸道路 紓解安平舊城區觀光交通

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府為解決安平區觀光車潮壅塞問題，近期完成「中西區和緯路五段延伸工程」發包，預計下月開工。圖／台南市工務局提供
台南市政府為解決安平區觀光車潮壅塞問題，近期完成「中西區和緯路五段延伸工程」發包，預計下月開工。圖／台南市工務局提供

台南市政府為解決安平區觀光車潮壅塞問題，近期完成「中西區和緯路五段延伸工程」發包，預計下月開工，111年底完工通車。市府表示，屆時安平區及中西區交通路網會更趨完整。

台南市工務局指出，和緯路全長約5.4公里，已依序完成開闢北區北門路，往西至華平路共約4.4公里，投入經費將近25億元，僅剩往西延伸到安平地區最後一哩路尚未打通。為了紓解安平舊城區因觀光人潮不斷攀升所帶來的交通壅塞問題，市府爭取闢建，獲中央核定補助3.5億元經費，開闢和緯路延伸道路長度約1公里、寬度30公尺。

工務局表示，和緯路新闢延伸道路東起華平路，西至民權路四段，開闢後往東可連接中華北路進入北區或往南接中西區、安平區；往西可進入安平觀光地區、通四草大橋往安南區，預計111年底可完工通車，不但可分擔安平舊城區的車流，讓附近交通更為便捷，也可帶動安平區、中西區、北區、安南區等地區整體經濟及觀光發展。

台南市政府為解決安平區觀光車潮壅塞問題，近期完成「中西區和緯路五段延伸工程」發包，預計下月開工。圖／台南市工務局提供
台南市政府為解決安平區觀光車潮壅塞問題，近期完成「中西區和緯路五段延伸工程」發包，預計下月開工。圖／台南市工務局提供

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