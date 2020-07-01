台南搶攻振興券市場 祭最大獎送房子

搶攻振興券市場，台南市長黃偉哲今天宣布，市府將送出一間實用性的新房子作為最大獎，3日將公布相關細節。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心接受媒體聯訪時指出，市府願意將優惠回饋給台南的消費者，不惜重資及血本提供抽獎，最大獎當然是一間房子，市府已找出法源，以市庫購入作為抽獎的獎品。

黃偉哲預定3日公布房子的細節及如何抽獎。至於房子的型態，黃偉哲說，「應該是公寓吧，透天的，我可能要跑路了」。

黃偉哲同時也宣布第二大獎是汽車，他表示，「五子登科」中已有房子和車子，所有抽獎程序將於15日使用振興三倍券前詳細公布，必要時可能會請社會公正人士或法界人士來做。

黃偉哲希望大家好好利用三倍券商機來消費，不管是報復性消費，任性消費或理性消費，歡迎大家組成「復仇者聯盟」，到台南報復就好。