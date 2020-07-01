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優人神鼓來嘉義市演出 票券2天索取一空

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市文化局請來優人神鼓演出，兩天索票一空。圖／嘉義市文化局
嘉義市文化局請來優人神鼓演出，兩天索票一空。圖／嘉義市文化局

2020嘉義藝術節繼「明華園總團」表演後，知名樂團「優人神鼓」即將在7月4日在嘉義市府文化局音樂廳，文化局開放索票後，2天便索取一空，緊急加開戶外觀眾席，市長黃敏惠說，將在文化廣場加設300吋LED電視牆、劇場級音響現場直播，讓大家都能欣賞精彩演出。

優人神鼓的演出震撼卻又祥和，曾被英國泰晤士報評論為「禪與擊鼓藝術的結合」，也是文化部選出的「台灣品牌團隊」，黃敏惠表示，雖然今年初迎來全球性的疫情，卻比任何時候都更需要透過藝術安頓身心，因此透過嘉義藝術節，請來知名團隊優人神鼓。

文化局指出，「乘光而行」作品以安定的鼓聲、靜謐的內在力量為主體思想，期待躁動不安的疫情後，展現凝結群眾心力引領正向力量的表演，透過擊鼓節奏的力與速度、動一靜間的覺知轉換，展現從尋找人類奧秘力量，如何放下渺小之自我和超越頭腦思考的束縛，回到時空當下的未知。

優人神鼓將擊鼓與肢體的外在投射轉化為獨特且神秘的東方古老力量，這股力量超越了對當代音樂、舞蹈、戲劇各自的既定表演成規，沒有過去的包袱，也沒有未來的虛無，展現了藝術上真正的自由與獨創風格。

優人神鼓 文化局 嘉義

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