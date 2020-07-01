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善化東嶽殿上梁 黃偉哲與會祈求疫情速落幕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）率領地方各界，出席善化東嶽殿上梁儀式。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲（中）率領地方各界，出席善化東嶽殿上梁儀式。記者謝進盛／翻攝

台南市善化東嶽殿擴建今舉行上梁儀式，市長黃偉哲出席，經由上香祭拜，祈福台南市風調雨順、五穀豐收，也肯定廟方長期照顧弱勢回饋鄉親作為。

善化東嶽殿奉祀東嶽大帝，源起於明朝永曆27年(西元1673年)自台南市東嶽殿分靈至善化，民國49年建廟完成，幾經修繕，於民國96年重建竣工，是善化重要信仰中心之一，且無償提供土地興建活動中心，成為社區照顧獨居老人及弱勢家庭的重要據點。

上午上梁典禮，除邀請黃偉哲，包括東嶽殿主委尤耿村、善化區長方澤心及市議員李文俊、李偉智與各地宮廟主委、代表、總幹事等貴賓一同參與，祈祝地方發展繁榮興盛。

黃偉哲表示，善化東嶽殿地藏庵是六分寮及善化非常重要的信仰中心之一，很榮幸來見證地藏庵上金梁大典歷史時刻；也願東嶽大帝、地藏王菩薩保佑台南市市運昌隆、地方和樂，台灣國泰民安、風調雨順，早日脫離疫情。

台南市長黃偉哲上午出席善化東嶽殿上梁儀式。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲上午出席善化東嶽殿上梁儀式。記者謝進盛／翻攝

黃偉哲 信仰 獨居老人

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