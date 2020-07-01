台南公害檢舉每20分鐘1件 市府裁罰逾千萬元

台南市政府環保局統計1年多來台南市公害陳情檢舉案件，平均每個月近1800件，每20分鐘就有1件，環保局已裁罰新台幣1250萬元。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，台南市1年多來公害陳情檢舉平均每個月近1800件，每小時3件，每20分鐘就有1件。

公害陳情檢舉前3名分別是空氣污染、環境衛生、噪音，約占總數的9成；空氣污染主要是工廠製程異味及燃燒行為，環境衛生以環境髒亂及堆放垃圾為主；噪音則是施工機具及商家擴音設施影響周邊住家安寧。

環保局統計，從民國108年至109年5月，環保局已對陳情案件告發約1200件，裁罰金額達1250萬元。

台南市長黃偉哲表示，環境執法已進入科技辦案的境界，包括無人飛行載具搭載紅外線熱顯像儀、微型感測器協助執行工廠違法排放監測、高解析監視攝影機監控露天燃燒及水質監測儀抓違法偷排等，以科學儀器取代人力及提高環保稽查效率。

台南市政府環保局長謝世傑說，近年來公害陳情案件多，但通報陳情只聞到異味，無確切污染位址，加上風向及燃燒熱氣，造成上升氣流將異味帶往上空，使稽查人員無法有效查獲污染源及行為人，若燃燒或非法棄置地點在郊區或農田，執法更困難，希望陳情民眾提供具體污染事實，環保局才能迅速查處。