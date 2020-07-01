義竹公所封閉公有零售市場斷水斷電 攤商掛白布條抗議

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊，安全堪慮，通知攤商昨天終止租約停止使用，今天上午派人用交通錐封閉市場出入口及公廁，台電及水公司斷水斷電，張貼公告，限期9月底搬遷，雖未發生衝突，但攤商拒搬遷，掛白布條抗爭。

公所上午派人拿三角錐，放置市場三處出入口，張貼公告，封閉到搬遷期間，不禁止攤商進出，市場水電被斷，公廁也封閉，引起攤商抱怨不滿，攤商自救會原擬提告公所妨害自由，因出入口未完全封閉，放棄提告。

自救會在市場3處出入口，掛白布條，寫「反迫遷、毀生計；阿家有豪宅、攤商無生計；土匪政府、強奪民宅」，訴求：撤回停止使用；撤回限期搬離及拆除房屋回復原狀行政處分；在無具體事業計畫及資金到位前再續租約，或提出雙方可接受安置、優先承租及補償等配套方案，弭平紛爭。

「我們被迫停業，很無奈！」市場內義竹知名小吃「豆菜麵店」，經營兩代70年，被迫熄燈，老闆翁瑞豐說，公所安置的第一市場攤位不適合。

鄉長黃阿家說，終止租約是為義竹發展，市場1965年興建，當時攤商出資，公所提供土地，免收10年租金，原始租約及2016年訂定攤舖使用行政契約有載明，土地及建物產權為鄉公所，攤販只有使用權，攤販與公所屬承租關係。