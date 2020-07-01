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朴子市新交通轉運站啟用 缺標示老人怨離鬧區遠不便
嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，今天啟用，乘客發現有許多改善空間，許多老人不知道換新站，下車才發現離鬧區遠，還要在烈日下走路到鬧區，另，新站無售票處，也缺廁所指示牌，沒有計程車招呼站。
在朴子鬧區使用近半世紀嘉義客運朴子站，昨晚熄燈，售票辦公室及工作人員搬遷新轉運站，但許多老人抱怨政府宣傳不夠，還跑到舊站要搭車，還有的老人從沿海搭公車到新站下車，才發現還要走遠路，才能到鬧區。
1名常搭公車的老婦人抱怨說，鄉下老人多，過去嘉義客運朴子站在鬧區，不必走遠路就可搭車，現在要多走約1公里才能搭車，對沒有單車、機車的老人很不方便；也有許多乘客肯定新轉運站便利。
嘉義客運業務管理課長柯瑞豐說，端午連假毗鄰轉運中心的夜市車輛，占用轉運中心，擔心本周末夜市營業重演，另，轉運中心分隔島樹木遮擋司機視線，影響行車安全，還有車輛駕駛人逆向行駛，乘客需適應新站，嘉客會配合宣傳，加派人力服務。
縣府建設處長林聰利說，會改善標示及告示，請警方加強取締違規停車，加強宣傳新轉運站，鬧區老人可以就近到客運招呼站牌搭車，計程車招呼站明天就會啟用。
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