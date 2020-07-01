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影／嘉義客運朴子車站走過90年風華 今搬遷轉運站

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
民國39年嘉義客運改制公司化 公司同仁在朴子站拍照留念。圖／嘉義客運提供
民國39年嘉義客運改制公司化 公司同仁在朴子站拍照留念。圖／嘉義客運提供

嘉義朴子市轉運站今天啟用，陪伴朴子人近1世紀的嘉義客運朴子車站也停用，相關工作人員和客運載送都遷至轉運站，嘉義客運今天將朴子車站歷史、照片透過影音公布在官網，讓眾人一起緬懷這個充滿歷史的老車站。

嘉義客運經理蔡政哲表示，朴子車站業務丶工作人員搬遷至轉運站後，車站現址暫做為客運車輛臨時停放，車站未來使用方式仍待總公司規劃。

嘉義客運指出，嘉義客運朴子車站前身是「東石自動車株式會社」，成立於日治時期昭和五年 (1930年)，由鄉坤許茂元等人倡議成立貨運部，隔年增設客運業務，由當時朴子望族黃媽典為創辦人兼社長，設站地點就是朴子車站現址。

1937年公司依照日本政府要求，與嘉義林抱先生的「嘉義自動車會社」合併，但當時仍稱為「東石自動車株式會社」，1942年再受日本政府要求，和數家嘉義地區運輸業者整合改名為「 嘉義乘和自動車株式會社」。

根據早期報紙記載，二次大戰期間美國轟炸台灣，嘉義客運曾一日間被炸毀80餘輛客運汽車，客運業務幾乎完全停擺，公司為維持地方交通輸運，將被炸車輛上可用機件拼湊維修後，才勉強再次營運；台灣光復後，民國39年配合國民政府公司化治理，自動車會社辦理公司登記，正式更名為「 嘉義汽車客運股份有限公司」。

許多朴子人都說，從小跟著朴子車站一起長大，從學生時期搭客運上學，到成年後搭客運外出丶返鄉，車站裡有滿滿的回憶，車站結束營運真的讓人不捨。

民國40年嘉義客運公司接受美援車輛，改裝乘客運公車。圖／嘉義客運提供
民國40年嘉義客運公司接受美援車輛，改裝乘客運公車。圖／嘉義客運提供
民國47年報紙記載嘉義客運經營滄桑歷史。圖／嘉義客運提供
民國47年報紙記載嘉義客運經營滄桑歷史。圖／嘉義客運提供
50年代客運站裡有播音服務員。圖／嘉義客運提供
50年代客運站裡有播音服務員。圖／嘉義客運提供

嘉義 朴子

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