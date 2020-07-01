台南米鄉注連繩銷日本 串起嘉南平原與八田與一情感

位在台南市六甲區的台灣稻藝工坊創辦人張淑娥，以嘉南平原的稻草，生產「注連繩」及草繩，外銷到日本，其中「注連繩」一年營業額逾300萬元，張淑娥認為稻草利用率還太少，希望有機會結合「地方創生」，讓更多生長在這塊土地上的人一起用在地稻草，創造更大的產業經濟。

「台灣稻藝」工坊負責人張淑娥精通日本，曾任職台南縣政府（及縣市合併後）8年，為方便行銷芒果等水果，台南縣政府成立台南縣台日友好交流協會，她擔任總幹事，與來台悼念八田與一的日本人建立友誼，她認為八田與一當年興建烏山頭水庫，創造嘉南平原稻米之鄉，大量稻稈若能製成注連繩銷日，別具意義。

張淑娥投入編繩需配合稻作收成時間取得原料稻稈，通常下半年投入製作，除出口日本，也提供國內裝置藝術及文創商品使用，現在她主要投入客制化的藝術創作，像台南市府曾訂購祝賀賴清德升任行政院長，以及市長黃偉哲在2018年探視前總統李登輝，伴手禮就是她製作的「嘉南活水，台灣穀倉」作品。

張淑娥生長在烏山頭水庫下游的米倉，成立台灣稻藝8年，就是一股傻勁，想做有意義的事， 雇用在地婆婆媽媽二度就業，把百年前八田與一興建烏山頭水庫及嘉南大圳的情感又連繫起來，這次新冠肺炎疫情，她也設法從中國大陸訂購1000個口罩寄到八田與一的故鄉，送給當地的老人和小孩。