超夢幻美景！阿里山上遠眺百公里外海上六輕運油船隊

熱氣逼人，天氣變化大，大雨過後的阿里山上，常出現讓人驚嘆的美景，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，6月27日下午6點黃昏，在阿里山公路89.5K觀景台，觀察拍攝百公里外的台灣海峽六輕麥寮港運油船隊，還有雲瀑、雲海同時翻湧出現，他貼臉書分享，網友讚嘆。

蘇家弘說，攝影記錄無敵美景，要天時加上地利的好運氣，天時部分，午後大雨結束，天空晴朗，無雲遮擋；地利部分，在海拔逾2千公尺阿里山公路89.5K觀景台，當地是阿里山日落熱門觀賞景點。

阿里山上離麥寮海邊直線距離至少百公里，在觀景台遠眺雲林麥寮港外海，六輕運油貨輪船隊，有如無敵艦隊，這些大小不一貨輪，在夕陽餘暉映照下，看不出快速航行，網友說，有如「銀河艦隊」，「又像海市蜃樓」、「浮在空中的艦隊」，畫面影像超壯觀，

另，想看美美雲海也要碰運氣，看老天臉色，需要充足霧氣及水氣，通常下過雨就有機會看到，不過，有時水氣太足，會形成霧太多的「白牆」，雲瀑、雲海美景光影，千變萬化，讓人縈繞腦海難忘。