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提供老人用餐！南六董座黃清山為家鄉蓋中央廚房首曝光
口罩國家隊之一的南六企業董事長黃清山，10多年來提供老家台南六甲區和鄰近弱勢長輩的午、晚餐，委請自助餐店製作便當，今年決定斥資2500萬元自建中央廚房供餐，設計圖首曝光，3層樓的建築，不只是廚房還兼有讓老人家休閒、開會及藝文功能，兼任南六慈善基金會總幹事的七甲里長蔡淵湶說，未來將聘請廚工及送餐者，並擴大服務到鄰近區里。
黃清山籌設的中央廚房地點就位在六甲區七甲里老家旁的一處空地，多年前早已購地，蔡淵湶說，基地有121坪，將蓋3層樓，每一樓建坪50坪，初步規畫1樓是廚房，2樓是餐廳和KTV室，3樓有會議室和房間，還會隨著實際使用情況調整，已完成鑑界，也向南市府申請建照，黃清山董事長希望趕在今年底完工。
六甲區七甲里長蔡淵湶說，目前南六慈善基金會委請自助餐店製作便當供餐照顧弱勢長者，六甲全區除王爺和大丘較遠無法送餐外，還有官田二鎮、烏山頭和中協，以及柳營的果毅及神農里等約200人，一周供餐6天，供應周一到週六的中餐和晚餐。
蔡淵湶說，黃清山董事長決定斥資2500萬元自建供餐的中央廚房，未來會擴大照顧到鄰近獨居等弱勢長者，中央廚房將聘請有證照的廚工，讓長輩吃的更營養更健康，也會視中央廚房的能量擴大送餐範圍，並聘用送餐員工，發揮照顧弱勢老人家的最大功效。
六甲區長陳啟榮表示，黃清山出生台南六甲小農，努力打拚成為不織布龍頭，在新冠肺炎疫情更成為國家口罩隊，企業取名南六是不忘本，也是家鄉人的驕傲，祖父和父親都七甲龍湖代天府「老大」（相當於主委），他延襲慈善心成立南六慈善基金會，為老人送餐計畫持續10多年不間斷，也自掏腰包舉辦歲末送暖餐會，每桌都至少7千元以上，讓弱勢家庭「吃澎派」歡喜過年，對地方慈善和藝文工作推動不遺餘力。
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