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黃敏惠率隊臨檢遇飯店業感謝 端午連假帶來爆滿人潮

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠拿起手機，與飯店業員工玩起自拍。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠拿起手機，與飯店業員工玩起自拍。記者李承穎／攝影

暑假即將來臨，嘉義市警局青春專案今晚開跑，市長黃敏惠率員警臨檢KTV，在包廂內遇到飯店業員工聚會，員工直說「感謝市長，日環食活動和端午連假都帶來爆滿人潮」，還當場玩起自拍，黃敏惠感動地說，市府能幫大家帶來第一波人潮，剩下還要靠大家的努力，一同讓嘉義市變得更好。

黃敏惠今帶領警察局、教育處和消防局等局處首長，在警察局辦青春專案誓師大會，隨即與112名警力前往KTV臨檢，並送上保護青少年「反毒、反剝削」等標語的文宣品給業者及客人。

黃敏惠一進到包廂，正在聚會的樂億皇家渡假酒店員工熱烈歡迎，黃說，飯店業在疫情期間是最辛苦的一群人，這次日環食活動，市府從天文教育出發，努力很久，吸引大家來，雖然有塞車，但大家怨言很低，也感謝上天加持。

黃敏惠說，今年受新冠肺炎疫情攪局，除了防疫鬆綁不鬆懈外，暑假即將到來，也希望能保護青少年，透過跨局處整合，全部一起來，營造青少年友好的娛樂休閒環境，家長和社會也要對孩子有多一點關心，讓孩子過得更安全。

市警局張樹德指出，這次青春專案規畫｢淨化妨害青少年成長環境」、｢防制青少年被害」、｢犯罪預防宣導」等三大工作主軸，除加強勸導青少年偏差行為、並積極檢肅少年毒品、幫派犯罪、加強查察兒少性剝削、網路犯罪等，希望青少年有健康快樂的暑假。

嘉義市長黃敏惠（左二）率隊到KTV臨檢，並發宣導品給業者。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）率隊到KTV臨檢，並發宣導品給業者。記者李承穎／攝影
嘉義市警局青春專案開跑。記者李承穎／攝影
嘉義市警局青春專案開跑。記者李承穎／攝影

黃敏惠 警察 疫情

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