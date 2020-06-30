大林總預算案落幕 縣府僅核過基本開支

嘉義縣大林鎮公所2020年總預算因公所及代表會談不攏，交由嘉義縣政府秉公處理，延宕半年，縣府日前發布公文，僅通過去年曾編列的開支項目經費共19500多萬元，比公所原提出的24000萬差了5000多萬元，新興的項目則請公所以追加總預算方式提出企畫案，再由代表會審核。

大林鎮長簡志偉表示，尊重代表會及上級單位的決定，既然總預算案已定調，公所也無法改變縣府的決定，當務之急會先請公所各科室將今年前半年為維持基本運作預借的金額轉正，把該做的事情完成，再討論如何在有限經費中做出對大林鎮最好的分配。

提及公所可針對新興項目向代表會追加預算，簡志偉語帶無奈表示，如果要多加一個步驟提企畫案，再由代表會審核，為何公所一開始編列總預算時，代表會不直接審過？