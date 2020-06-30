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林內圖書館推暑期閱讀活動 邀大小朋友徜徉書海
高中以下學生將於7月15日開始放暑假，林內圖書館規畫系列活動，首波閱讀「齡」距離及「閱讀之星」闖關評選活動搶先於7月1日開跑，並將拉長活動時間舉辦至8月31日；第二波「你選書，我買單-小小圖書選書員」則於7月12日登場，邀請小朋友一同參與，徜徉書海之中。
林內鄉長張維崢表示，為持續推廣閱讀風氣，圖書館暑假期間推出系列活動。閱讀齡距離盼鼓勵50歲以上鄉民踴躍借閱圖書，滿15本以上即可過關成為圖書館達人；閱讀之星闖關活動則將各年齡層學生分組，依讀者的借閱量及心得分享，評選出閱讀之星，並頒發獎狀與獎品。
張維崢說，7月12日推出的「你選書，我買單-小小圖書選書員」，將於圖書館設置書攤展示新書，供小朋友現場選書借閱，館方更有準備創意文具送給小讀者，藉此感染讀書風氣，帶動大小朋友一起共讀。
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