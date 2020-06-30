八八風災傾斜成觀光秘境 太和振興宮將設觀景平台

嘉義梅山太和村振興宮，因八八風災造成地層滑動，廟宇位移、傾斜，近年成了觀光秘境，吸引不少人前來探險；阿里山國家風景管理處7月將設立觀景平台，方便民眾觀賞奇景。

西元2009年的八八風災，嘉義縣梅山鄉太和村受災嚴重，包括村裡的信仰中心振興宮，也因地基滑動位移，傾斜在山谷中，不過近年成為觀光秘境，更吸引youtuber探訪拍片。

當地村民嗅到商機，因此希望阿里山國家風景管理處能做一些觀光措施，吸引更多遊客。

阿管處副處長陳榮欽表示，振興宮遺址周圍將設置觀景平台，方便旅客到此一遊，同時也要將太和附近的登山古道一併整理，下個月發包興建。

嘉義縣梅山鄉太和社區發展協會理事長郭文國表示，觀景平台設置完成後，將安排解說員帶遊客導覽，了解振興宮歷史及八八風災情況。希望振興宮的「奇景」，能帶動當地觀光。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，太和社區臨近奮起湖，是阿里山茶重要產區，許多人的家園雖在八八風災後毀損，但村裡的人努力重建，發展社區特色。

許有仁強調，文觀局將配合阿管處的工程，規劃太和觀光動線，讓民眾以安全的方式探訪振興宮。嘉義縣山區秘境多，民眾從事秘境旅遊也要注意安全。

八八風災又稱莫拉克風災，2009年8月6日到8月10日，莫拉克颱風侵襲台灣中南部，造成台灣多處淹水、山崩與土石流，其中以高雄甲仙小林村滅村事件最為嚴重。