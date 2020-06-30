嘉義縣議會定期會閉幕 秘書長黃尚文屆齡退休畢業了

嘉義縣議會秘書長黃尚文65歲屆齡退休，下月16日生效，上午議會定期大會落幕，是黃尚文最後一次列席議會，議長張明達率議會員工與黃尚文開心合影，黃尚文說，「從事公職生涯如同爬山，我爬山到頂，現在屆齡，該是時候下山退休了」。

黃尚文是新港鄉月眉村農家子弟，曾任聲寶公司的企業管理工作，參加「520」農民運動是他的政治啟蒙，參與台塑新港廠的環保運動圍廠抗爭，縣長李雅景時期擔任工業發展投資策進會副總幹事。

黃尚文早年投入新港文教基金會，是新港傑出子弟，曾任台灣職棒澄清湖球場場長，新港鄉長葉日朗任內擔任主任秘書，義竹鄉長黃金茂任內的秘書，2008年出任議長余政達的機要秘書和秘書長，議長張明達上任，調升秘書長，在議會服務12年。

黃尚文待人謙和，能力操守兼備，熱心公益，常自掏腰包捐助弱勢機構團體，他說，在義竹鄉服務間，面對派系對立，努力溝通協調，競爭不鬥爭，派系和解合作代替對抗。