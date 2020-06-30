搶振興3倍券商機 玉井芒果季花500元達人帶你輕旅趣

配合政府發行3倍振興券，台南市玉井街區繁榮發展協會理事長徐明鉅在芒果季推出「玉井商圈輕旅趣、導覽達人帶你去」活動，每人500元，帶遊客走訪噍吧哖紀念園區、龍巨石傳奇、挪亞方舟漂流木教堂、黃金蕎麥故事館、愛文之父鄭罕池第一顆愛文芒果樹、九叔公餐廳吃桶仔雞，須事先預約，10人出團。若無交通工具可搭公車到玉井，只要另加100元中巴交通費用。

徐明鉅說，主要是響應疫後新生活安心國旅，讓遊客到玉井除了吃冰外，也可以深入認識玉井的人文歷史故事，現在就可預約報名，活動從7月4日持續到明年3月30日，散客也可參加，只要組10人就可成團，每人費用500元，歡迎使用振興消費券，含達人解說、午餐或晚餐，加贈芒果雙爽冰一杯及芒果冰淇淋兌換券。可洽06-5745123。