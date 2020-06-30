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台南六甲老屋明信片 有大法官及國家口罩隊老董故居

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市六甲區公所發行老屋明信共5張，每棟老屋都有來歷和故事。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區公所發行老屋明信共5張，每棟老屋都有來歷和故事。記者吳淑玲／攝影

台南市六甲區公所今天出版老屋風華明信片，由公所員工蔡蕙璟手繪，區長陳啟榮題詩，收錄林鳳營火車站、毛昭川醫師故居、陳家古厝居廣居、蘇俊雄大法官故居與南六企業黃清山董事長老宅等五棟古色古香的老屋，老屋不只是記錄家鄉歷史，更是知名人物的成長足跡。

六甲區長陳啟榮表示，因公所員工蔡蕙璟有繪畫才能，正逢疫情期間，鼓勵她在工作之餘，將老屋建築手繪下來，在退休前做為職場的紀念，他也因疫情會議應酬變少，有時間整理老屋沿革及資料，也根據5棟老屋的特色及歷史，分別題詩。

5棟老屋中，蘇俊雄大法官故居已列入台南市政治類歷史名人故居，毛昭川醫師故居也納入「文化部辦理私有老建築保存再生補助計畫」中，補助500萬元目前在整修中，預定年底啟用成為地方文創中心。林鳳營火車站已公告為受保護的歷史性建築，是台灣僅存的典型日式風格車站。南六企業是國家口罩隊大廠，董事長黃清山老宅是財團法人私立南六公益慈善基金會所在地。

陳啟榮說，首批老屋風華明信片印製5百套，將送給六甲旅北同鄉會，5款明信片電子檔，也會公佈在公所網站上，供民眾免費下載使用。目前初步清查六甲共有20多間有特色老屋，未來將繼續發行老屋地圖、老屋專書，加上六甲美食地圖，還將籌畫六甲特色廟宇地圖，行銷六甲為特色旅遊小鎮。

老屋 建築 老宅

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