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擴大紓困最後一天 雲林縣公所：審件工作持續到完成止
行政院5月4日公布擴大紓困方案，受理民眾申辦至6月30日，今天雲林各公所仍有不少人趕在最後一天送件。至今天中午止，斗六市公所約有30多人申辦，斗南鎮公所約10人。承辦人員表示，還未申辦的民眾，到今天下午5時30分前都還能送件，呼籲符合資格者盡快攜帶相關文件到公所申辦。
斗六市公所目前收件總數約2100多人，其中核定者約1300多人，不符者約400人，核發金額預估約1600多萬元。平均每天到公所申請的人約30、40件，今天人潮與平常相近，服務窗口一樣會持續收件到下午5時30分。
斗南鎮公所截至6月29日共收784件，目前已審核約770件，其中有230不符合。
另外，西螺鎮公所受理的部分，則採由里幹事協助收件，5月中開始至5月底是收件高峰期。昨天申辦人數約有9件，今天截至中午止件數趨緩，大約3件。
由於申辦期間長達近兩個月，公所承辦人員透露，上班時間收完件後，下班時間也幾乎得加班審件，平均每天加班時數2小時，假日也都得回公所繼續處理文件。即便申辦日期到今天截止，他們預估仍會持續加班到7月，將所有案件審核完畢。
「為民服務，使命必達！」斗南鎮公所說，符合資格、但還未送件的民眾，務必把握今天，於公所上班時段送件，後續如有缺件需補交，不會算時效及影響權益。
斗南鎮公所社會課長盧瓊枝表示，針對擴大紓困方案，第一關承辦人員會先嚴加為民把關文件，減少民眾來回奔波。「撥款」、「補件」、「退件」等，公所也皆會函文給申請人，讓民眾接收到完整訊息，也比較安心。
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