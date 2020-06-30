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外籍學生入境核准數少 大學：學生哪有錢住防疫旅館

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大申請外籍學生入境，卻因住宿問題被打回票。圖／本報資料照片
成大申請外籍學生入境，卻因住宿問題被打回票。圖／本報資料照片

昨天首批應屆畢業的外籍學生入境，但數量並不多，大學反應，教育部之前規定學生人境後，學校必須提供居家檢疫的宿舍，學校也都準備好了，但又臨時改變要求改在防疫旅館，很多學生付不起錢，沒辦法入境，「住宿舍與旅館有何不同，實在搞不懂」

教育部最近同意讓港、澳、越南等11國的應屆畢業境外學生入境，以趕在學期末完成畢業相關事宜，估計有2238名學生可入境，但實際核准入境只有不到百人，首天首批學生順利抵台，依規定入住防疫旅館進行14天的居家檢疫。而後續針對舊生、新生，還有更多的學生排隊等待入境。

成大表示，原本也向教育部提出申請，針對11國學生，申請入境，原本計畫在6月29日到7月1日分三天入境，但首批就被打回票。

學校表示，主要原因是學校原本為入境學生準備了防疫宿舍，也都報請台南市衛生局通過檢核，但教育部卻突然通知不能住宿舍，只能住旅館，由於住旅館一天要花上數千元，住14天對學生是一大筆負擔，經詢問學生，大多負擔不起，結果就被教育部全部打回票。

成大擔心學生如果一直無法入境，勢必影響到學業，而且後續還有舊生、新生需入境，如果一直到9月開學前才突然核准可以入住防疫宿舍，學校也沒有辦法提供那麼多的宿舍給學生住，希望教育部能考量學校的立場，逐步分批同意讓學生入境入住防疫宿舍。

成大表示，扣除大陸部分，目前全校有約700名的學生需要在9月前入境。

台南大學也表示，原本有一名香港學生要入境完成畢業程序，但可能考慮到防疫旅館等花費，而臨時決定不入境。不過因為南大的外籍學生較少，原本就沒有防疫宿舍，而是要求需入住防疫旅館。

台南市原本有600多個房間的防疫旅館，但目前因為國旅夯，各家飯店的生意都不錯，已有不少業者取消防疫旅館，台南市觀光旅遊局表示現在還是有大約400多間房，應該可以供應入境學生的需求。

成大申請外籍學生入境，卻因住宿問題被打回票。圖／本報資料照片
成大申請外籍學生入境，卻因住宿問題被打回票。圖／本報資料照片

宿舍 教育部 防疫旅館

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