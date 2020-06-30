麥寮鄉瓦磘村長補選1票兩千元賄選 疑涉買票人交保

雲林縣麥寮鄉瓦磘村長今年因病過逝，雲林縣選委會於5月30日辦理補選，分別有林居正和林慶郎兩人登記參選，競選激烈，最後由林慶郎當選，但近日傳出有人賄選，雲林地檢署指揮調查站蒐索，兩天來帶回17人偵訊，並續交回不法所得，疑涉以每票兩千元買票的許姓村民被聲押，法官今天裁定5萬元交保。

雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮雲林和嘉義縣調查站，偵辦麥寮鄉第21屆瓦磘村長補選現金賄選案，本月29、30日陸續傳喚17人到案，經檢察官訊問，56歲許姓村民涉犯選罷法之交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大及串證之虞今天向法院聲請羈押，法院裁定5萬元交保候傳。

檢方表示，許姓村民為讓林姓當選人順利當選，以1票2000元為對價向村民期約賄選，並於今年5月30日投票日當天親自到投票所「監票」，確定期約賄選的人有去投票，並在開票結果林姓候選人當選之後，隔天即交付兩千元給投票人。

經檢察官掌握確實情資，今天傳喚涉嫌票的許姓村民及收賄的選民與證人到案，被傳喚到案的收賄人都坦承收賄，並交出不法所得共8000元，其餘收賄的人因被傳喚忘了帶錢，也表明會交出不法所得，估計買票的錢會持續增加。

許姓村民供稱，他只是替好友買票，當事人並不知情。檢察官認為他有坦護之嫌，訊後依嫌疑重大及勾串之虞向法院聲請羈押，法院裁定5萬元交保候傳，檢方並持續擴大偵辦中。