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中山高大灣交流道天天塞 一旁闢遊覽車大停車場惹民怨

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中山高大灣交流道天天塞車，一旁大片國防部軍有地規畫租給遊覽車業者建大停車場。記者周宗禎／攝影
中山高大灣交流道天天塞車，一旁大片國防部軍有地規畫租給遊覽車業者建大停車場。記者周宗禎／攝影

中山高台南永康大灣交流道平日尖峰時段就會塞車，近來因客運業者進駐交流道東側十字路口，進出車時常影響車流。不料傳出國防部要將交流道西側軍方土地，租給遊覽車業者作為停車場，業者勢必又將利用這齣入口進出大型遊覽車，引發當地居民強烈不滿。

當地居民陳情表示，原眷村慈光九村位於大灣交流道旁，拆除後因地處後甲斷層帶，也是土壤嚴重液化區，國防部沒有都更打算，要把這塊超過1.5公頃大完整土地租給業者做為遊覽車停車場；大灣交流道十字路口東側台糖土地已租給客運車做停車場，每天進出的大型遊覽車已讓交通打結。市長黃偉哲表示，已請交通局聯繫交通部邀請相關學者專家與軍方擇期會勘，找出這處軍有地最不影響交通運用方式。

在地議員李鎮國不滿說，現在國防部又要讓大片土地做為另一大型遊覽車停車場，「一個大灣交流道十字路口，同時存在兩個大型遊覽車車停車場，附近交通將嚴重打結。

他質疑「國防部有進行任何交通車流評估嗎？作為地方政府台南市政府有提出任何警示嗎？」他說，此舉會害死每天通行的鄉親，還有每天辛苦在路口站崗指揮交通的義交、警察弟兄。

黃偉哲表示，如果李鎮國議員提出的辦法能有效避免交通惡化或改善，市府會全力配合樂觀其成。

李鎮國指責國防部不該無視用路人和附近住家之苦，草率計畫將路口旁原「慈光九村」無都更規畫土地出租給遊覽車業者。

他說，如果最終大型遊覽車停車場計畫無法撤回，應該讓復國路往南開闢並分岔為二支線，一條接迴轉道可北上中山高，一條往南接裕農路，讓北上車輛增加腹地，也讓復興路大量來往裕農路車輛不用去側車道擠在一起。其餘未使用空地就能做公園與小型車停車場，大型車迴轉只會阻礙車流。

李鎮國說，大灣交流道南下車道至復興路可利用高公局的土地，增設右轉道，同時也能讓機車族有更安全的騎乘空間，請工務單位及早協調規劃，交通安全是不能等的。

中山高大灣交流道天天塞車，東側已有客運業者進駐，西側大片國防部軍有地又規畫租給遊覽車業者建大停車場。記者周宗禎／攝影
中山高大灣交流道天天塞車，東側已有客運業者進駐，西側大片國防部軍有地又規畫租給遊覽車業者建大停車場。記者周宗禎／攝影
中山高大灣交流道天天塞車，一旁大片國防部軍有地又規畫租給遊覽車業者建大停車場。記者周宗禎／攝影
中山高大灣交流道天天塞車，一旁大片國防部軍有地又規畫租給遊覽車業者建大停車場。記者周宗禎／攝影

遊覽車 停車場 國防部

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