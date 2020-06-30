快訊

綠議員爆：江啟臣荒腔走板 因侯友宜虎視眈眈

更挺台的溫和鷹派？美國安顧問的抗中政策與對台立場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣府勞青處成立過關 翁章梁：處長人選尚未定

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府勞青處成立案過關，議會閉幕，縣長翁章梁(左)逐一 向議員握手感謝。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府勞青處成立案過關，議會閉幕，縣長翁章梁(左)逐一 向議員握手感謝。記者魯永明／攝影

嘉義縣長翁章梁議會臨時會提案組織調整，擬成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），遭議會否決，翁定期會再提案尋求敗部復活，上午議會三讀通過閉幕，附帶決議凍結勞青處4名編制員額。

翁章梁說，勞青處將在7、8月籌備成立，服務廣大勞工及青年，他否認外傳處長人選已經內定，他將積極物色處長人選，處長條件，須具勞工專業背景及行政專才，雖議會凍結4名編制人力，但勞青處成立還是增加人力預算。

他強調，過去當社會局長，就一直希望成立服務勞工及青年專責單位，這部分工作，嘉義縣落後其他縣市，成立勞青處是參考其他縣市做法，因應嘉縣人口老化，多個工業區開發成立，人口外流，青年就業困難。

嘉義縣青年創業工作較弱，新成立的青年發展科，將結合勞動部就業服務中心及工業區，舉辦徵才活動，吸引旅外嘉義子弟返鄉就業，增加就業機會，活絡經濟；即將成立的勞青處，從縣府社會局勞工行政及勞資關係科移撥，另新成立青年發展科。大會閉幕，翁章梁逐一 向議員握手感謝。

議長張明達要求翁章梁遵照議會決議執行，勞青處成立落實照顧勞工及青年。無黨黨團總召陳福成議員，上次大會主張，勞青處編制員額20 人，其中勞工行政及勞資關係科從社會局移撥，共9名員額，新成立青年發展科就要11名員額，為避免工作勞逸不均，議員被請託人事，他提議凍結4名人力以後再檢討，獲大會通過。

嘉義縣政府勞青處成立案過關，縣長 翁章梁受訪表示，近期籌備成立，物色處長人選。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府勞青處成立案過關，縣長 翁章梁受訪表示，近期籌備成立，物色處長人選。記者魯永明／攝影

青年 翁章梁 嘉義

延伸閱讀

助養殖青農 嘉縣組聯誼會

西部第一支養殖青年聯誼會成軍 助漁業青農經驗交流

嘉義縣首間大廟上梁儀式 氣氛莊嚴肅穆

嘉縣首座閒置校舍活化成長照據點 預計8月底完工

相關新聞

中山高大灣交流道天天塞 一旁闢遊覽車大停車場惹民怨

中山高台南永康大灣交流道平日尖峰時段就會塞車，近來因客運業者進駐交流道東側十字路口，進出車時常影響車流。不料傳出國防部要...

嘉義縣府勞青處成立過關 翁章梁：處長人選尚未定

嘉義縣長翁章梁議會臨時會提案組織調整，擬成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），遭議會否決，翁定期會再提案尋求敗部復活，上午...

影／台南玉井芒果節4日登場 來挑戰10人份大碗公芒果冰

台南玉井芒果節農業產業文化活動7月4日將在玉井區公所旁圓環廣場熱鬧登場。玉井有24家冰店推出各式創意冰品，玉井區長陳新徹...

影／助聽障者溝通無障礙 雲林縣成立手譯視訊服務窗口

「溝通無障礙」雲林縣手語翻譯視訊服務窗口，今天上午在社會處身心障礙福利服務中心揭牌，每周一、三、五提供聽障朋友手語翻譯視...

嘉市棒球場外打造地景滑梯場等設施 預定年底前完成

嘉義市棒球場周邊的「步行散策、樂活水岸」工程，將開闢主要入口廣場、打造地景滑梯場和增設6座雨水貯留設施等，目前工程進度已...

朴子市轉運站明天啟用 車位卻被夜市占用、設施未完成

嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，施工2年多完工，明天啟用，嘉義客運ＢＲＴ率先進駐新站，明天啟用，但乘客發現...

助養殖青農 嘉縣組聯誼會

嘉義縣沿海養殖業年產值逾50億元，許多青年農民返鄉，卻發現缺乏智慧養殖經驗，嘉義養殖青年聯誼會昨成立，為雲嘉南縣市第一支...

嘉市戶政所 明起無紙化

7月1日為全國戶政日，嘉義市長黃敏惠昨天表示，嘉義市戶政事務所是今年內政部評比45萬內人口縣市組第1名，代表服務被肯定、...

雲林推智慧社區 試行「天倫D+卡」

雲林縣長張麗善昨天宣布推出「雲林天倫D+卡」，以古坑鄉水碓國小及社區作為示範點，將智慧校園服務向外整合至社區，除可用在校...

夫婦入雲林偏鄉裝扶手 455戶老人笑：家變安全了

笁樂種子基金公益協會召集人滕治裕近日深入雲林縣沿海偏鄉，到老人家中的臥室、廁所等處安裝扶手，同時也整平家中可能絆倒老人的...

台南振興優惠 不加碼「搶輸人」？

振興三倍券7月1日起將開放預訂，台南市藍綠議員昨天都在議會質詢時指出，其他縣市都有加碼搶振興商機，但是市長黃偉哲「不拚加...

移工出入境不便 產業缺工、負擔增

產業聘雇外籍移工受疫情影響狀況連連，雖然勞動部開放延長雇用，從6月中起陸續恢復引進，但缺工仍嚴重，特別是家庭看護工部分。

熱門新聞

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

新北欲打造兒童醫院 選在板橋醫療園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。