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嘉義縣府勞青處成立過關 翁章梁：處長人選尚未定
嘉義縣長翁章梁議會臨時會提案組織調整，擬成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），遭議會否決，翁定期會再提案尋求敗部復活，上午議會三讀通過閉幕，附帶決議凍結勞青處4名編制員額。
翁章梁說，勞青處將在7、8月籌備成立，服務廣大勞工及青年，他否認外傳處長人選已經內定，他將積極物色處長人選，處長條件，須具勞工專業背景及行政專才，雖議會凍結4名編制人力，但勞青處成立還是增加人力預算。
他強調，過去當社會局長，就一直希望成立服務勞工及青年專責單位，這部分工作，嘉義縣落後其他縣市，成立勞青處是參考其他縣市做法，因應嘉縣人口老化，多個工業區開發成立，人口外流，青年就業困難。
嘉義縣青年創業工作較弱，新成立的青年發展科，將結合勞動部就業服務中心及工業區，舉辦徵才活動，吸引旅外嘉義子弟返鄉就業，增加就業機會，活絡經濟；即將成立的勞青處，從縣府社會局勞工行政及勞資關係科移撥，另新成立青年發展科。大會閉幕，翁章梁逐一 向議員握手感謝。
議長張明達要求翁章梁遵照議會決議執行，勞青處成立落實照顧勞工及青年。無黨黨團總召陳福成議員，上次大會主張，勞青處編制員額20 人，其中勞工行政及勞資關係科從社會局移撥，共9名員額，新成立青年發展科就要11名員額，為避免工作勞逸不均，議員被請託人事，他提議凍結4名人力以後再檢討，獲大會通過。
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