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影／台南玉井芒果節4日登場 來挑戰10人份大碗公芒果冰

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南玉井芒果節農業產業文化活動7月4日將在玉井區公所旁圓環廣場熱鬧登場。玉井有24家冰店推出各式創意冰品，玉井區長陳新徹説，吃芒果冰來玉井就對了，有店家推出10人份大碗公冰，還有愛文芒果剖半急速冷凍做成的冰棒，都很受歡迎。

玉井區芒果以香甜愛文品種最受消費者歡迎，其實更有眾多芒果品種供民眾選擇，今年活動邀請貴賓與民眾一起來猜猜芒果的品種同樂，此外，現場準備500支芒果果肉冰棒免費嘗鮮，讓民眾清涼一夏。

除享用冰品外，還有每年大受歡迎的芒果採果樂，今年增加讓民眾親身體驗的機會，由社區發展協會帶領民眾DIY創意盆栽及以芒果入菜的Pizza製作體驗。

活動會場也邀請在地的農民團體，販售自家生產的特色農特產品。當天來玉井消費打卡還有小禮物可以帶回家喔。

玉井區長陳新澈表示，玉井有「芒果的故鄉」之稱，現在正值芒果產季，民眾除了參加芒果節品嘗道地芒果冰，也可以品嚐芒果相關製品，如芒果青、鮮芒果、芒果乾等，並透過系列活動及媒體宣傳行銷，帶動地方城市觀光文化發展及國際交流，讓更多民眾認識玉井。

另外，民眾也可參加台南市玉井街區繁榮發展協會舉辦的「玉井商圈輕旅趣」防疫振興活動，持振興券500元，由導覽達人帶領前往玉井知名好玩的景點，還有午餐或晚餐選一，及芒果冰及芒果冰淇淋品嘗。

為避免交通擁擠的狀況，鼓勵民眾搭乘公眾交通工具，台南火車站可搭乘綠幹線公車，善化火車站可搭乘橘幹線公車。公所規畫430位臨時停車位供自行開車民眾停放。

今年玉井芒果節在公所旁圓環廣場舉辦，不管是去玉井老街大啖芒果冰、還是去青果市場買香甜的芒果鮮果都只需步行5分鐘就可以到達。

台南市玉井芒果節7月4日登場，各家冰店推出創意芒果冰。記者吳淑玲／攝影
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芒果 冰品

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