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影／助聽障者溝通無障礙 雲林縣成立手譯視訊服務窗口

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣手語翻譯視訊服務窗口，每周一、三、五在社會處身心障礙福利服務中心四樓，提供聽障朋友手語翻譯視訊服務，即時翻譯服務則採預約制。記者陳苡葳／攝影
雲林縣手語翻譯視訊服務窗口，每周一、三、五在社會處身心障礙福利服務中心四樓，提供聽障朋友手語翻譯視訊服務，即時翻譯服務則採預約制。記者陳苡葳／攝影

「溝通無障礙」雲林縣手語翻譯視訊服務窗口，今天上午在社會處身心障礙福利服務中心揭牌，每周一、三、五提供聽障朋友手語翻譯視訊服務，即時翻譯服務則採預約制，協助需要的聽障者於就醫、洽公、參加會議或活動時獲取足夠資訊。

縣長張麗善表示，雲林縣目前有5千多位聽覺障礙者，無法像一般人透過聲音表達意見，手語有如他們的母語，是對外溝通的重要工具。但有些聽障者的手語能力僅適用基本對話，溝通上仍需協助，此時手語翻譯員便成重要溝通橋梁。

社會處長林文志表示，手語翻譯員培訓不易，通常需要3至5年培訓期才能取得乙、丙級手語證照。目前手語翻譯服務委託社團法人聽語障福利協進會辦理，有10位手語翻譯員及5位同步聽打員為聽障者服務。

手語翻譯員詹怡湘說，因為親屬是聽障者，她從小即會基本手語，也有感於很多聽障朋友對外溝通不易，她選擇繼續深造手語能力，陸續取得乙、丙級手語證照。目前遇上的最大困難，則是不識字的聽障者表達不易，中間還需靠一位聽障者協助，才能給予完整資訊，因此希望有意願的聽障朋友，也能踴躍加入手譯員行列。

張麗善指出，有需要的聽障朋友，在上午9時至12時、下午14時至17時撥打視訊服務窗口的LINE：yltwsl，就可立即透過手語翻譯員與其他人員進行溝通。目前手譯視訊服務時間為一周三天，張麗善允諾將擴編預算，預計明年度起每天提供服務，協助聽語障朋友暢所欲言、表達意見，為自己爭取權益。

雲林縣長張麗善（右）親自視察手語翻譯視訊服務，允諾明年擴大辦理，每天提供服務協助聽障者。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）親自視察手語翻譯視訊服務，允諾明年擴大辦理，每天提供服務協助聽障者。記者陳苡葳／攝影

手語 張麗善 LINE

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