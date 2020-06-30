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嘉市棒球場外打造地景滑梯場等設施 預定年底前完成

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠等人視察KANO園區的「步行散策、樂活水岸」工程，將打造地景滑梯場等設施。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠等人視察KANO園區的「步行散策、樂活水岸」工程，將打造地景滑梯場等設施。圖／嘉義市府提供

嘉義市棒球場周邊的「步行散策、樂活水岸」工程，將開闢主要入口廣場、打造地景滑梯場和增設6座雨水貯留設施等，目前工程進度已36%，預定今年底前可完成，市長黃敏惠說，建設不止步，是市府要讓嘉義市變得更好的使命，本工程將會翻轉園區，讓景觀變得更美。

該工程爭取納入行政院前瞻基礎建設城鄉建設，總核定經費1.605億元，除開闢中山路主要入口廣場外，將優化七虎噴泉、新建地景滑梯場、興建臨公明路第二入口廣場，同時增設6座雨水貯留設施，以有效舒緩鄰近地區側溝排水壓力，改善周邊道路積淹水情形。

貯留設施內的雨水，也可提供KANO園區與棒球場停車場周邊樹木澆灌使用，達到居住安全及水資源回收利用的目標。黃敏惠昨天視察工程時說，因應極端氣候，相關單位排水、滯洪要做好，也必須考慮遮陽問題。

黃敏惠表示，工程透過水撲滿的設計，達到雨水滯洪效果；還有孩子可以滑草的滑梯，適合家長帶著孩子、以及不同年齡層在此遊憩，鄰近兼具人文意涵與休閒遊憩的嘉義公園，我們會創造更多新的景觀，讓市民朋友更愛來這裡。

市府觀光新聞處表示，公明路人行廣場未來是嘉義市欣賞懸日的絕佳地點之一，棒球場前廣場閒置設施、停車空間及動線也將一併整頓配置，將增加238格汽車格位及371格機車格位，停車更方便。KANO園區內的市立棒球場也正進行軟硬體改善工程，2工程預定都在年底前完成。

嘉義市長黃敏惠等人視察KANO園區的「步行散策、樂活水岸」工程，將打造地景滑梯場。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠等人視察KANO園區的「步行散策、樂活水岸」工程，將打造地景滑梯場。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠等人視察KANO園區的「步行散策、樂活水岸」工程，將打造地景滑梯場等設施。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠等人視察KANO園區的「步行散策、樂活水岸」工程，將打造地景滑梯場等設施。圖／嘉義市府提供

嘉義 黃敏惠 行政院

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