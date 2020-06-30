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朴子市轉運站明天啟用 車位卻被夜市占用、設施未完成

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，施工2年多完工，明天啟用，嘉義客運ＢＲＴ率先進駐新站。記者魯永明／攝影
嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，施工2年多完工，明天啟用，嘉義客運ＢＲＴ率先進駐新站。記者魯永明／攝影

嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，施工2年多完工，明天啟用，嘉義客運ＢＲＴ率先進駐新站，明天啟用，但乘客發現新站仍是「空殼」，另毗鄰夜市的新站，車位及車道被逛夜市客人車子占用，淪為停車場。

縣府建設處長林聰利說，轉運站委託縣公車處及嘉義客運管理，明天啟用，未舉辦啟用儀式，啟用先試營運，售票辦公室今天可以完成，未來新站會招標便利商店，提供完善服務，試用期滿再舉辦啟用慶祝儀式。

林聰利表示，針對車位車道遭夜市車子占用，已會同警方會勘，畫設禁止停車標線標誌，警方會配合加強取締，明天營運不容再有違停情形發生；警方說，禁止停車路段將開單。

朴子轉運站啟用後，縣公車處、嘉義客運、阿里山客運、新營客運、統聯客運及幸福巴士共20條客運路線，明天調整朴子市區行駛路線及站點，提供便捷交通運輸服務，紓解朴子市山通路交通壅塞，未來藉由轉乘，方便民眾前往高鐵嘉義站、長庚醫院及鄰近嘉義市、台南市等地區。

朴子轉運站配置7席公車席位，牆面以朴子配天宮紅白花意象，成為交通新地標；日前端午連假朴子夜市營業，許多逛夜市車輛停在轉運站車道、車位，路過民眾直呼「誇張」；市區山通路上嘉義客運朴子站，明起不再載客人，仍做客車停車場使用。

嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，明天啟用，乘客發現新站仍是「空殼」，辦公室還在裝修。記者魯永明／攝影
嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，明天啟用，乘客發現新站仍是「空殼」，辦公室還在裝修。記者魯永明／攝影
朴子市區山通路上的嘉義客運朴子站，明天起不再載客人，仍做客車停車場使用。記者魯永明／攝影
朴子市區山通路上的嘉義客運朴子站，明天起不再載客人，仍做客車停車場使用。記者魯永明／攝影
嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，施工2年多完工，明天啟用，嘉義客運ＢＲＴ率先進駐新站。記者魯永明／攝影
嘉義縣海區7鄉鎮市居民期盼已久的朴子市轉運站，施工2年多完工，明天啟用，嘉義客運ＢＲＴ率先進駐新站。記者魯永明／攝影

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