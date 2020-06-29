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嘉義市戶政全國優等第1 下月無紙化服務今辦烙燒藝展
7月1日為全國戶政日，嘉義市長黃敏惠今天到東區戶政事務所，慰勞第一線戶政同仁與志工，稱讚嘉義市戶政業務績效評鑑，獲內政部45萬內人口數縣市政府組優等第1名，服務被肯定、被看見；並宣布明起全國戶政實施「櫃檯文件無紙化」，全面E化再升級。
黃敏惠與民政處長劉美鳳及市議員黃大祐、東區戶政同仁，今天共切蛋糕慶祝全國戶政日，黃同時還與從區公所退休的翁松稚，以烙燒簽名在作品上共同創作，參觀翁松稚在「東戶藝廊」展出的烙燒作品，直言這就是將美學落實日常生活，陶冶市民藝術涵養。
黃敏惠表示，戶政為庶政之母，所有政務推動都需戶政為基底，戶政創新、改變，像櫃檯無紙化、減少紙張浪費，代表隊環境盡一份心力。
她說，嘉義市雖然只有兩個戶所，去年戶政推動「新住民一站式服務」、「人臉辨識系統」，「稅務、地政、戶政跨機關服務」、「改善規費收繳方式、減少等待時間」，都是創新、創意，也獲得中央肯定、全國評比第1，這看出戶政同仁的用心，透過科學創新，讓民眾洽公更方便。
劉美鳳說明，無紙化功能是透過「數位簽名板」及「拍攝式掃描器」，將電子申請書與附繳證件存於「內政資料中心」戶役政資訊系統，不僅減少實體紙本檔案儲存空間，未來也可在全國任一戶政所線上調閱，行政流程再簡化，提升整體效率。
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