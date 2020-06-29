山友隨地便溺毀美景 阿里山眠月線擬設大型貓坑

阿里山秘境林鐵眠月線因保留原始景觀成為登山熱門路線，但卻有滿坑滿谷的人及其排遺；嘉義林管處說，每週將整理環境、設置圓鍬方便挖貓坑，並評估設大型貓坑（生態廁所）。

阿里山森林遊樂區林業鐵路眠月線，自921地震後封閉停駛至今，因沿途具有獨特的舊鐵道遺跡，且途經眾多高架棧橋，保留原始景觀，被稱為阿里山秘境，目前已成為遊客健行熱門路線，每逢假日也湧入很多登山團體。

不過，曾經前往眠月線的山友日前在臉書貼文，阿里山林鐵眠月線已成登山網美路線，但塔山車站周圍都是垃圾，車站旁還有一條「大便」之路，與以前比較，感觸最深的就是這個自然保護區沒什麼野生哺乳動物，但卻有滿坑滿谷的人及其排遺。

嘉義林管處副處長李定忠今天表示，林管處去年8月間邀集登山團體，討論新溪阿縱走路線（阿里山國家森林遊樂區－眠月線－石猴站－水漾森林－鹿屈山－杉林溪）登山議題，會中考量登山客僅行走舊鐵道穿越台灣一葉蘭自然保留區，對保留區影響較小，當時也訂出進出保留區每天500人管制總量。

李定忠說，眠月線經過眾多網紅介紹，且有職業登山商業團體招攬遊客，造成遊客人數過多。林管處將於7月邀集專家學者及登山團體，檢討下修每天進入自然保留區人數，並將配合取締開罰落實總量管制。

李定忠也提到，對於眠月線衍生的環境衛生問題，林管處將每週雇工整理環境，並於登山客紮營的塔山站及石猴站放置圓鍬等工具，方便登山客挖掘貓坑使用，同時評估設置大型貓坑（生態廁所）可行性。

嘉義林管處將於現場設立無痕山林解說牌，持續宣導無痕山林守則，呼籲登山商業團體及遊客能一起維護山林環境。