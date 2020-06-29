影／記錄林鐵人日常 林鐵及文資處推形象影片

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處為慶祝成立2周年，預計將於7月1日晚間8點串聯林鐵及文資處、林務局-森活情報站、漫步在雲端的阿里山等多家臉書粉絲專頁，首播首支形象影片，時長20分鐘的「林鐵之心」，花費近1年時間不斷的觀察訪談，透過「人」凝聚形象精神，拍攝出林鐵人的日常。

林鐵及文資處以「安全第一、文資保存、促進觀光發展、邁向下個百年林鐵」為主軸，請拍攝團隊深入了解阿里山林鐵運、工、機務的工作內容，影片中收錄林鐵人豪雨中搶修通車的認真、家庭日面對家人的鐵漢柔情、對林鐵服務的使命感及榮耀感、沿線居民對於林鐵的期待等畫面。

林鐵及文資處表示，林鐵從1912年通車至今，有許多默默守護林鐵的人，用生命撐起林鐵的榮耀，他們是林鐵的心臟，是鼓動林鐵的最大動力，因此首支形象影片特別獻給這些「林鐵人」。

阿里山林業鐵路因地理環境因素，維護較其他鐵路艱難，需仰賴手作技術，也構築了阿里山林業鐵路的價值，林鐵及文資處希望，透過「林鐵之心」，讓社會大眾搭乘林鐵的過程，除了體驗百年文化資產的魅力，也能體會林鐵人的認真及用心，共同加入守護這條鐵路的行列，邁向下個百年。