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老人居家摔傷事故多 善心夫婦親為偏鄉455戶裝扶手

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
善心人士滕治裕深入雲林沿海偏鄉，為455戶老人家安裝扶手，以保居家安全。圖／鄭豐喜基金會提供
善心人士滕治裕深入雲林沿海偏鄉，為455戶老人家安裝扶手，以保居家安全。圖／鄭豐喜基金會提供

「阿公，試看看扶手適不適合你？」深入偏鄉為老人安裝扶手，從廁所到樓梯、臥室，甚至為老人的住家進行「路平專案」，修改可能拌倒老人的門檻、小階梯或障礙，一支扶手無限的愛，保護著一個個垂垂老矣的生命，老人家無限感謝露出笑容說，太貼心了，簡陋的家也變安全了。

為減少老人跌倒事故，國內一群快樂志工組成「笁樂種子基金公益協會」自購各種扶手設備免費到宅安裝扶手，召集人滕治裕多年來更是上山下海甚至離島，事必親躬，就為讓老人活安全、安全活。

滕治裕、王真真夫婦日前在鄭豐喜基金會理事長吳繼釗帶領下，沿著雲林沿海麥寮、四湖、東勢、北港、水林、口湖六鄉鎮，深入偏遠的老人住家，免費安裝各種扶手，幾天下來共安裝了455戶，讓長輩住得更安心。

「沐浴、如廁摔倒是老人致命殺手！」吳繼釗說，老人意外事故除車禍意外，居家跌倒佔比相當大，卻是老人安全最被忽視的一環，雲林偏鄉許多老人的住家，幾無安全可言，沒扶手、地面不平，小階門檻多，廁所或洗澡都有潛在的危機。

「阿伯你手舉看看好不好使力？」安裝完全客製化，依老人家的身材及坐站高度，安裝最適合老人使用的扶手，滕治裕說，房間到浴室短短幾公尺，每個舉步、坐臥或轉彎都需要扶持，只要老人需求，他就幫忙安裝。

連住家都不安全，老人情何以堪？吳繼釗說，偏鄉老人住家簡陋，障礙階檻特別多，一不小心很容易發生意外，除了扶手還幫忙修改走廊門檻，降低危險，打造友善居家環境，滕治裕夫婦來雲林一口氣完成455戶人家，預定年底將再來雲林繼續做，實在揪感心。

床邊、洗手檯、馬桶與淋浴間，或老人最常活動的騎樓門邊，王真真精確丈量，再由老公細心安裝，不合使用可一改再改，改到老人家點頭為止，82歲的「阿水伯」連聲道謝，房子住了幾十年，頭一次裝扶手，以後上廁所不再心驚驚，擔心爬不起來。76歲的阿嬤也說，老人關節無力，走路蹲坐很不便，洗澡很怕滑倒，有了扶手感覺安全多了。

「老人家笑容是最好的回報！」滕治裕表示，多半偏鄉個案都靠在地人轉介，感謝吳繼釗而促成，若民眾發現需要服務個案可透過臉書社團轉達，他會盡力安排時間施工。

善心人士滕治裕（右一）深入雲林沿海偏鄉，為455戶老人家安裝扶手，以保居家安全。圖／鄭豐喜基金會提供
善心人士滕治裕（右一）深入雲林沿海偏鄉，為455戶老人家安裝扶手，以保居家安全。圖／鄭豐喜基金會提供
老人家居家變安全了，終於露出笑容說，往後上廁所不再擔心爬不起來或摔倒了。圖／鄭豐喜基金會提供
老人家居家變安全了，終於露出笑容說，往後上廁所不再擔心爬不起來或摔倒了。圖／鄭豐喜基金會提供
善心人士滕治裕深入雲林沿海偏鄉，為455戶老人家安裝扶手，以保居家安全。圖／鄭豐喜基金會提供
善心人士滕治裕深入雲林沿海偏鄉，為455戶老人家安裝扶手，以保居家安全。圖／鄭豐喜基金會提供
善心人士滕治裕深入雲林沿海偏鄉，為455戶老人家安裝扶手，以保居家安全。圖／鄭豐喜基金會提供
善心人士滕治裕深入雲林沿海偏鄉，為455戶老人家安裝扶手，以保居家安全。圖／鄭豐喜基金會提供
老人家居家變安全了，終於露出笑容說，往後上廁所不再擔心爬不起來或摔倒了。圖／鄭豐喜基金會提供
老人家居家變安全了，終於露出笑容說，往後上廁所不再擔心爬不起來或摔倒了。圖／鄭豐喜基金會提供

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