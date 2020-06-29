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林內捐血送鳳梨 盼血庫「旺起來」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林林內義峰高中校長張菁惠今天率先響應捐血。記者陳苡葳／攝影
雲林林內義峰高中校長張菁惠今天率先響應捐血。記者陳苡葳／攝影

國內新冠肺炎疫情進入後疫情時代，配合防疫新生活運動，許多防疫措施逐步鬆綁，但全台血庫庫存仍拉警報，雲林縣議員邱世文與林內義峰高中師生發起捐血活動，7/1上午9時至下午16時於林內鄉公所對面廣場舉行，將送學生特製的鳳梨酥與當地盛產的鳳梨予捐血民眾，盼讓血液庫存「旺起來」。

雲林捐血站企劃陳修戎表示，防疫解封，加上最近天氣持續放晴，大家都往戶外從事活動，致使捐血人次變少，目前血庫最缺A、B及O型血液，盼民眾能踴躍挽袖捐熱血。

義峰高中校長張菁惠表示，每年中秋節前夕，餐飲科學生皆會嚴選原料特製「只送不賣」的土鳳梨酥，幫助弱勢及獨居老人，14年來已送出逾30幾萬顆。此次響應捐血，學生們提前備好料，這幾天正趕製鳳梨酥中，7月1日將贈送給前來捐血的民眾享用。

林內鄉因土質與氣候非常適合鳳梨生長，是雲林縣鳳梨的主要產地之一，農民張明凱說，他除將這些口感佳、甜味十足的鳳梨送給義峰高中學生製作鳳梨酥外，7月1日也將贊助捐血活動，當天來捐血的民眾即可獲贈一顆。

雲林林內義峰高中「只送不賣」的土鳳梨酥，及當地盛產的鳳梨，將於7/1送給捐血民眾。記者陳苡葳／攝影
雲林林內義峰高中「只送不賣」的土鳳梨酥，及當地盛產的鳳梨，將於7/1送給捐血民眾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員邱世文今天率先挽袖捐血，邀民眾7/1至林內鄉公所對面廣場捐血。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員邱世文今天率先挽袖捐血，邀民眾7/1至林內鄉公所對面廣場捐血。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員邱世文（右）與林內義峰高中發起捐血活動，號召民眾7/1至林內鄉公所對面廣場挽袖捐熱血。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員邱世文（右）與林內義峰高中發起捐血活動，號召民眾7/1至林內鄉公所對面廣場挽袖捐熱血。記者陳苡葳／攝影

鳳梨酥 捐血 疫情

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