林內捐血送鳳梨 盼血庫「旺起來」

國內新冠肺炎疫情進入後疫情時代，配合防疫新生活運動，許多防疫措施逐步鬆綁，但全台血庫庫存仍拉警報，雲林縣議員邱世文與林內義峰高中師生發起捐血活動，7/1上午9時至下午16時於林內鄉公所對面廣場舉行，將送學生特製的鳳梨酥與當地盛產的鳳梨予捐血民眾，盼讓血液庫存「旺起來」。

雲林捐血站企劃陳修戎表示，防疫解封，加上最近天氣持續放晴，大家都往戶外從事活動，致使捐血人次變少，目前血庫最缺A、B及O型血液，盼民眾能踴躍挽袖捐熱血。

義峰高中校長張菁惠表示，每年中秋節前夕，餐飲科學生皆會嚴選原料特製「只送不賣」的土鳳梨酥，幫助弱勢及獨居老人，14年來已送出逾30幾萬顆。此次響應捐血，學生們提前備好料，這幾天正趕製鳳梨酥中，7月1日將贈送給前來捐血的民眾享用。