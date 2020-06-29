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台中農產網購節 全台優質農產品網上買得到
受新冠肺炎疫情影響，消費者性慣改變，網路平台購物交易量增加，台中市政府農業局結合各地區農會與「普利共好商城」合作，將自7月至12月推出「2020台中農產網購節」聯合推廣台中特色農特產品，提供消費者優惠又高品質的購物管道。
「普利共好商城」推介全台灣農漁會天然、優質、健康農特產品，由各農漁會在平台上建立商店，讓消費者可透過此平台更加認識全台在地優質農特產品，只要動動手指就可輕鬆在家購物並享用美食。
台中市政府推出「2020台中農產網購節」結合「普利共好商城」購物平台，將網購節分為3檔不同主題之促銷活動，集結台中各地特色農特產品提供選購。7月登場的是「台中農產點心季」嚴選各農漁會即食性商品，多種餅乾及沖泡飲品非常適合大人下午茶、兒童下課點心來品嚐各地農產精華。
9月第二檔登場的是「農產秋風好禮季」嚴選秋季鮮果、糕餅類及中秋禮盒可供民眾及企業選購。12月第3檔推出的是「牛轉乾坤好禮季」嚴選冬季鮮果及豐富多樣年節禮盒，送禮自用兩相宜。
網購節活動除了商品極佳，優惠也是多重，凡至網購節活動專區購買之民眾，消費滿499元即享有免運費優惠，滿千再送精美禮品，消費還可累積紅利。歡迎民眾可多多利用普利共好商城，網址是：https://afftmall.avg.gift/。
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