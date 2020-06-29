快訊

《阿基拉》經典意義：日漫分「大友克洋以前・以後」？

安心旅遊將上路 嘉義市四星級飯店推0元住宿搶客

聯合報 / 記者李承穎陳苡葳／連線即時報導
嘉義市長黃敏惠（右四）昨天在樂億皇家渡假酒店宣布加碼住宿費。本報資料照片
嘉義市長黃敏惠（右四）昨天在樂億皇家渡假酒店宣布加碼住宿費。本報資料照片

安心旅遊7月1日上路，中央補助每人每房1千元，嘉義市府宣布加碼自由行旅客500元，飯店業者紛紛表示「注入一劑強心針」，嘉義市各大飯店都順勢推出優惠，有四星級飯店推出0元住宿方案，也有連鎖飯店消費滿一千送一千元折抵券，希望能衝高國旅市場。

樂億皇家渡假酒店副總經理曾錦堂說，政府的振興措施中，補助房價對消費者最有感，會讓消費者願意出門住宿，上回秋冬補助，樂億飯店順勢推出0元住宿方案，就衝破9成住宿率，這一次因應安心旅遊，再推雲嘉南鄉親0元住宿方案，希望能回饋在地鄉親，並刺激國旅市場。

承億文旅旗下各分館自7月開始，針對官網、電話訂房旅客消費滿1千元即贈1千折價券，推最高加贈至4千元，折價券可使用至明年3月底。業者舉例若旅客入住房費3千元，扣掉政府安心旅遊補助1千元，承億文旅即贈送客人實付2千元同等金額折價券。

各縣市政府紛紛推加碼刺激國旅，究竟對觀光市場有無效益？環球科大觀光與生態旅遊系主任陳泰安表示，觀光產業是自由市場，若政府介入太多，業者會無法發揮真正實力，因疫情關係，政府推動紓困及振興方案，可為國內觀光帶來立即效益，但須正視的並非只有眼前問題，應檢討整體產業。

陳泰安建議，政府及業者應祭出長遠規畫，利用這段期間重整產業體質，提升競爭力，做出口碑，日後國外旅遊開放，才留得住國旅客，甚至吸引國外觀光客，應強化產業聯盟，鼓勵業者推深度旅遊，讓旅遊體驗不再走馬看花。

嘉義

延伸閱讀

安心旅遊周三上路 南部再加碼

安心旅遊7月1日上路 來嘉義市加碼住宿費500元

不少主管「被辭職」…飯店處理客訴現斷層 爆衝突

景區亂、房價漲…大爆發變大抱怨 國旅恐撐死

相關新聞

安心旅遊將上路 嘉義市四星級飯店推0元住宿搶客

安心旅遊7月1日上路，中央補助每人每房1千元，嘉義市府宣布加碼自由行旅客500元，飯店業者紛紛表示「注入一劑強心針」，嘉...

從事家暴防治有工作 台南警員王姿嵐榮獲警政署表揚

台南市警四分局警員王姿嵐從事家庭暴力防治工作有成，榮獲警政署評選今年婦幼安全工作績優人員，警分局張貼紅榜單為她道賀。她今...

農路拓成10米寬 雲林莿桐10號道通車

雲林縣莿桐鄉10號道路原是5公尺寬的農路，民眾通行不易，經中央及地方籌措4500萬經費進行拓寬工程，自去年5月開始動工，...

台南選全糖市芒果王 南化大PK

2020台南國際芒果節南化區場次昨天在南化天后宮前舉行，市長黃偉哲到場代言，再度賣力促銷，他表示，台南的食物偏甜，有「全...

汰換高齡遊覽車 專家：從消費端要求

老舊遊覽車在離島多，專家學者表示，若遊覽車在使用規範內，依法很難強迫淘汰，但可透過消費端來要求，例如跟旅行社購買遊程前，...

生命勇士 手搖車新竹到新港

生命勵樂活輔健會舉行百人手搖車遠遊，60名特殊殘障者及陪同者花費5天，從新竹市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉，活動志工莊雅婷說...

產業向前衝／台灣稻藝 用稻稈編日本「注連繩」

台南市六甲區的「台灣稻藝工坊」創辦人張淑娥，以嘉南平原的稻草生產「注連繩」及草繩，外銷到日本，其中「注連繩」一年營業額逾...

南北手搖車隊大會師 「感恩祈福之騎」充實身心靈

南北手搖車隊大會師！台北市生命勵車隊利用端午連假最後一天舉辦自助旅行，來到雲林與愛無礙協會風火輪車隊相見歡，約80人的浩...

學生變身咖啡CEO 走遍臺灣義賣古坑咖啡

新冠肺炎疫情重創許多產業，國內著名的雲林古坑咖啡產區也無一倖免，疫情期間不僅觀光人次減少，甚至導致咖啡滯銷的狀況。樟湖國...

影／手搖車新竹新港壯遊 百名生命勇士展毅力

生命勵樂活輔健會日前舉行百人手搖車遠遊活動，60名特殊殘障者及陪同者花費5天時間從台中市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉，今天上...

嘉義縣首間大廟上梁儀式 氣氛莊嚴肅穆

嘉義縣義竹鄉埤前村埤仔頭媽聖德宮今天上午舉行興建工程上梁儀式，由嘉義縣長翁章梁擔任主祭官，祈求天上聖母庇佑，消災解厄，全...

莿桐鄉農路拓寬變聯外道 貫穿市區打通對外交通

雲林縣莿桐鄉10號道路原是5公尺寬的農路，民眾通行不易，經中央及地方籌措4500萬經費進行拓寬工程，自去年5月開始動工，...

熱門新聞

與地主溝通協調20年 救護車終可直通蘆洲這巷弄

苗栗市打造優質殯葬 逾億元公共造產納骨堂破土

別人連假出遊 他們頂著烈日接力搬走海豹岩2千公斤垃圾

全台首座飛官眷舍民宿開張 到屏東體驗懷舊日本味

影／白沙屯進香罩過來！科技老闆送30萬個夏用奈米口罩

超夯「死神稻草人」不見了 地主急po網想找回創作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。