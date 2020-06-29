安心旅遊將上路 嘉義市四星級飯店推0元住宿搶客

安心旅遊7月1日上路，中央補助每人每房1千元，嘉義市府宣布加碼自由行旅客500元，飯店業者紛紛表示「注入一劑強心針」，嘉義市各大飯店都順勢推出優惠，有四星級飯店推出0元住宿方案，也有連鎖飯店消費滿一千送一千元折抵券，希望能衝高國旅市場。

樂億皇家渡假酒店副總經理曾錦堂說，政府的振興措施中，補助房價對消費者最有感，會讓消費者願意出門住宿，上回秋冬補助，樂億飯店順勢推出0元住宿方案，就衝破9成住宿率，這一次因應安心旅遊，再推雲嘉南鄉親0元住宿方案，希望能回饋在地鄉親，並刺激國旅市場。

承億文旅旗下各分館自7月開始，針對官網、電話訂房旅客消費滿1千元即贈1千折價券，推最高加贈至4千元，折價券可使用至明年3月底。業者舉例若旅客入住房費3千元，扣掉政府安心旅遊補助1千元，承億文旅即贈送客人實付2千元同等金額折價券。

各縣市政府紛紛推加碼刺激國旅，究竟對觀光市場有無效益？環球科大觀光與生態旅遊系主任陳泰安表示，觀光產業是自由市場，若政府介入太多，業者會無法發揮真正實力，因疫情關係，政府推動紓困及振興方案，可為國內觀光帶來立即效益，但須正視的並非只有眼前問題，應檢討整體產業。

陳泰安建議，政府及業者應祭出長遠規畫，利用這段期間重整產業體質，提升競爭力，做出口碑，日後國外旅遊開放，才留得住國旅客，甚至吸引國外觀光客，應強化產業聯盟，鼓勵業者推深度旅遊，讓旅遊體驗不再走馬看花。