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產業向前衝／台灣稻藝 用稻稈編日本「注連繩」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南報導
「台灣稻藝工坊」創辦人張淑娥，用嘉南平原稻草創作「注連繩」外銷日本，也致力藝品創作。記者吳淑玲／攝影
「台灣稻藝工坊」創辦人張淑娥，用嘉南平原稻草創作「注連繩」外銷日本，也致力藝品創作。記者吳淑玲／攝影

台南市六甲區的「台灣稻藝工坊」創辦人張淑娥，以嘉南平原的稻草生產「注連繩」及草繩，外銷到日本，其中「注連繩」一年營業額逾300萬元，張淑娥認為南部的稻草利用率太低，希望有機會結合「地方創生」，讓更多生長在這塊土地的人一起用稻草創造更大的產業經濟。

在台南有「日本通」稱號的張淑娥，曾在前台南縣政府及縣市合併後的台南市府任職8年，為行銷台南水果，台南縣府早年成立台日友好交流協會，她擔任總幹事，與來台悼念八田與一的日本人建立友誼，她認為八田與一當年興建烏山頭水庫，創造嘉南平原稻米之鄉，大量稻稈若能製成「注連繩」銷日，別具意義。

張淑娥說，編繩需配合稻作收成時間取得原料稻稈，通常每年的下半年投入製作，除出口日本，也提供國內裝置藝術及文創商品使用。現在她主要投入客製化的藝術創作，像台南市府曾訂購祝賀賴清德升任行政院長的禮品，及市長黃偉哲在2018年探視前總統李登輝時，送給李的伴手禮就是她製作的「嘉南活水．台灣穀倉」作品。

張淑娥生長在烏山頭水庫下游的米倉，她成立「台灣稻藝」8年，就憑著一股傻勁，想做有意義的事， 雇用在地婆婆媽媽二度就業，把百年前八田與一興建烏山頭水庫及嘉南大圳的情感連繫起來。

日本「注連繩」又稱「標繩」，是用稻草織成的繩子，是日本特有的年節祈福飾品，日本人會將注連繩掛在玄關及神社祈福趨吉避凶，張淑娥目前已開發出100多款商品，也提供客製化DIY課程，讓更多人認識注連繩文化。

圖為台南市長黃偉哲訂購贈送給前總統李登輝「嘉南活水．台灣穀倉」的複刻品。記者吳淑玲／攝影
圖為台南市長黃偉哲訂購贈送給前總統李登輝「嘉南活水．台灣穀倉」的複刻品。記者吳淑玲／攝影

日本 水庫 八田與一

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