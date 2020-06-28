汰換高齡遊覽車 專家：從消費端要求

老舊遊覽車在離島多，專家學者表示，若遊覽車在使用規範內，依法很難強迫淘汰，但可透過消費端來要求，例如跟旅行社購買遊程前，可向旅行社指定要求遊覽車在10年或5年內，遊覽車業者在消費者需求下，自然會汰舊換新。

嘉義大學企管系教授張立言說，車子即使老舊，若依規定檢修保養，也不會有太大危險，畢竟離島不像台灣需跑高山和長途，不會一直上下坡，車子比較不會出問題。但要注意遊覽車事故，不少是出在駕駛人，業者應在出勤前對司機做好訓練，也要量酒測、血壓等，避免出意外。

嘉義縣萬能工商汽車科老師張光輝，原本在業界服務，對遊覽車丶大貨車等大型車維修的經驗豐富，對於「高齡」遊覽車，他認為煞車系統、底盤及車體結構強度都應特別注意。

張表示，高齡車管路逐漸老化，要特別注意煞車系統，車底盤關係到轉向系統，老車轉向系統可能因磨損而影響轉向角度。

他提醒，遊覽車若長期行駛、停放在沿海高鹽分地區，更要注意海鹽對線路及車體結構的影響，高齡車駕駛前中後都應巡看檢查，注意是否有異常聲響丶味道，確認因素、解決問題，才能提供安全乘載。