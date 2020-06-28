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南北手搖車隊大會師 「感恩祈福之騎」充實身心靈

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
南北手搖車隊共80位車友齊聚北港朝天宮，期藉「感恩祈福之騎」鼓勵身障者及其照顧家庭勇敢走到戶外參與活動。記者陳苡葳／攝影
南北手搖車隊共80位車友齊聚北港朝天宮，期藉「感恩祈福之騎」鼓勵身障者及其照顧家庭勇敢走到戶外參與活動。記者陳苡葳／攝影

南北手搖車隊大會師！台北市生命勵車隊利用端午連假最後一天舉辦自助旅行，來到雲林與愛無礙協會風火輪車隊相見歡，約80人的浩大陣仗齊聚北港朝天宮，計畫一日走讀雲林，也將至嘉義縣探訪，藉「感恩祈福之騎」鼓勵身障照顧家庭勇敢走出來。

來自新北、桃園及台北的殘障人士，日前已在中部地區走讀數日，5天前他們再從台中啟程，今天來到北港朝天宮會合，再一同進行北港深度文化之旅，參加的車友直呼「很難得的機會，心情也非常開心！」更望未來還能常像這樣與大家交流。

北港朝天宮常務董事吳煓俊代表廟方歡迎身障朋友的到來，並致贈可抽獎金媽祖的媽祖福袋，及平安糖與大家分享，期車友得到媽祖賜福，旅途平安順利。

雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟表示，手搖車隊創立的初衷，就是想鼓勵身障朋友走出家門、走入戶外，化運動為復健，並與隊友交流、與社區共融，充實身心靈之餘，也能增進自我體能與照顧能力。

吳姓車友分享，行前興奮到睡不著覺，她還特別做了功課，事先了解雲林的故事，此行親自走訪後讓她收穫良多，直說「有機會一定要再來！」

迎接北部車友來訪的成員也分享，每次相聚就是交朋友的時候，大家互相交流，分享旅途中的趣事，他說一點都不累，反而身心靈得到富足。

北港朝天宮致贈可抽獎金媽祖的媽祖福袋及平安糖與手搖車友們分享。記者陳苡葳／攝影
北港朝天宮致贈可抽獎金媽祖的媽祖福袋及平安糖與手搖車友們分享。記者陳苡葳／攝影
台北市生命勵車隊舉行端午自助旅行，騎乘手搖車來到雲林與愛無礙協會風火輪車隊相見歡，約80人的浩大陣仗齊聚北港朝天宮。記者陳苡葳／攝影
台北市生命勵車隊舉行端午自助旅行，騎乘手搖車來到雲林與愛無礙協會風火輪車隊相見歡，約80人的浩大陣仗齊聚北港朝天宮。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 媽祖 身障

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