南北手搖車隊大會師 「感恩祈福之騎」充實身心靈

南北手搖車隊大會師！台北市生命勵車隊利用端午連假最後一天舉辦自助旅行，來到雲林與愛無礙協會風火輪車隊相見歡，約80人的浩大陣仗齊聚北港朝天宮，計畫一日走讀雲林，也將至嘉義縣探訪，藉「感恩祈福之騎」鼓勵身障照顧家庭勇敢走出來。

來自新北、桃園及台北的殘障人士，日前已在中部地區走讀數日，5天前他們再從台中啟程，今天來到北港朝天宮會合，再一同進行北港深度文化之旅，參加的車友直呼「很難得的機會，心情也非常開心！」更望未來還能常像這樣與大家交流。

北港朝天宮常務董事吳煓俊代表廟方歡迎身障朋友的到來，並致贈可抽獎金媽祖的媽祖福袋，及平安糖與大家分享，期車友得到媽祖賜福，旅途平安順利。

雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟表示，手搖車隊創立的初衷，就是想鼓勵身障朋友走出家門、走入戶外，化運動為復健，並與隊友交流、與社區共融，充實身心靈之餘，也能增進自我體能與照顧能力。

吳姓車友分享，行前興奮到睡不著覺，她還特別做了功課，事先了解雲林的故事，此行親自走訪後讓她收穫良多，直說「有機會一定要再來！」