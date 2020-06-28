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學生變身咖啡CEO 走遍臺灣義賣古坑咖啡

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善為咖啡義賣活動代言，並親自手沖咖啡義賣，為首站義賣衝出上千元業績。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善為咖啡義賣活動代言，並親自手沖咖啡義賣，為首站義賣衝出上千元業績。記者陳苡葳／攝影

新冠肺炎疫情重創許多產業，國內著名的雲林古坑咖啡產區也無一倖免，疫情期間不僅觀光人次減少，甚至導致咖啡滯銷的狀況。樟湖國中小學老師趙翔宇，號召學生莊曜餘、陳鼎凱、阮黌允、江岳展及鄭宏益一起幫助咖啡小農行銷，今天首站來到虎尾鎮「雲林記憶COOL」義賣，縣長張麗善也到場代言力挺，更手沖咖啡義賣，衝一波業績。

樟湖國中小學校長陳清圳表示，學校師生因為不捨小農的心血付之一炬，因此決定展開「走遍臺灣．尋找初衷」計畫，不僅幫小農設計咖啡產品包裝，他們更請TGC臺灣咖啡莊園指導咖啡知識及協助加工，並自訂行銷SOP，預計8月前往台中、新北九份等地義賣。

學生莊曜餘說，讓他印象最為深刻的蘇媽媽，曾是茶葉班班長，但因丈夫、公公臥病在床，她為了照顧兩人及年幼女兒，便繼承媽媽在華南社區的咖啡園。蘇媽媽將在茶葉裡學的剪枝、挑選茶葉的功力都用在咖啡裡，也以友善無毒方式栽種，然而遇上疫情、咖啡滯銷，小農採收起來的數噸咖啡豆仍在，緊接採收新豆的時間又快到來，才讓大家起心動念，以行動幫助小農度過難關。

縣長張麗善今天到場力挺，為義賣活動代言，她說，這群國中生的心意讓她相當感動，呼籲民眾多支持屬於台灣在地的咖啡。今天她也現學現賣，用小農們生產的優質咖啡豆，手沖一杯杯咖啡義賣，為首場義賣衝出上千元業績。

莊曜餘表示，義賣團隊目前正與台中、新北等藝文空間洽談中，預計8月將跨縣市展開義賣行動，歡迎民眾走過、路過別錯過，用新台幣讓好咖啡下架。

雲林古坑樟湖國中小學師生為咖啡小農義賣滯銷咖啡，除擬訂行銷計畫，更親自設計產品包裝。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑樟湖國中小學師生為咖啡小農義賣滯銷咖啡，除擬訂行銷計畫，更親自設計產品包裝。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑樟湖國中小學師生共組義賣團隊，為咖啡小農行銷友善耕作的咖啡。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑樟湖國中小學師生共組義賣團隊，為咖啡小農行銷友善耕作的咖啡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）擔任咖啡義賣代言人，呼籲民眾多支持屬於台灣在地的咖啡。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）擔任咖啡義賣代言人，呼籲民眾多支持屬於台灣在地的咖啡。記者陳苡葳／攝影

咖啡 義賣 疫情

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