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影／手搖車新竹新港壯遊 百名生命勇士展毅力

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
生命勵樂活輔健會日前舉行百人手搖車遠遊活動，60名特殊殘障者及陪同者花費5天時間從新竹市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉。圖／莊雅婷提供
生命勵樂活輔健會日前舉行百人手搖車遠遊活動，60名特殊殘障者及陪同者花費5天時間從新竹市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉。圖／莊雅婷提供

生命勵樂活輔健會日前舉行百人手搖車遠遊活動，60名特殊殘障者及陪同者花費5天時間從台中市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉，今天上午到新港鄉奉天宮祭拜，贊助募集人莊雅婷為此特別向飲料商購買物資，莊雅婷表示，看著他們努力用手騎出希望，非常感動，大家都是生命的勇士。

生命勵樂活輔健會手搖車隊參與者多為小兒麻痺、不良於行的身障朋友，前天從日月潭抵達阿里山，昨天上午看日出後，再下山抵達嘉義市區，今天到新港奉天宮與雲林縣愛無礙協會會合參拜後，共同騎回雲林搭高鐵返回新竹，頂著大太陽一路開心騎行，不嫌辛苦。

莊雅婷表示，她在台南縣時期曾擔任身障志工，過去多接觸一般身障者，直到某次遇見手搖車隊的特殊身障團隊，2個多月前為了幫自己準備一次難得的生日禮物，上網搜尋時找到生命勵剛好在她生日期間要到新港，自此開始找飲料商，並聯繫生命勵捐助飲料。

莊雅婷說，她原本只是想捐助飲料，不知不覺成為捐助募集人，共募集到包含三皇生技等50多箱飲料，比菲多公司聽到她要幫助手搖車隊，還特別借出冷藏車，供她們載送飲料到現場，前天與生命勵接洽時，看到成員的樂觀笑容，非常感動，聽說手搖車隊部分成員之後還要泳渡日月潭、環島，令人佩服。

手搖車隊今天上午抵達新港奉天宮，恰好遇到廟裡最多人進香時刻，莊雅婷請嘉義縣議員陳文忠與太太蔡錦屏幫忙，協助由警員進行道路交通指揮，奉天宮也準備60個香火袋贈送手搖車隊成員。

生命勵樂活輔健會日前舉行百人手搖車遠遊活動，60名特殊殘障者及陪同者花費5天時間從新竹市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉。圖／莊雅婷提供
生命勵樂活輔健會日前舉行百人手搖車遠遊活動，60名特殊殘障者及陪同者花費5天時間從新竹市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉。圖／莊雅婷提供
生命勵樂活輔健會日前舉行百人手搖車遠遊活動，60名特殊殘障者及陪同者花費5天時間從新竹市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉。圖／莊雅婷提供
生命勵樂活輔健會日前舉行百人手搖車遠遊活動，60名特殊殘障者及陪同者花費5天時間從新竹市騎手搖車抵達嘉義縣新港鄉。圖／莊雅婷提供

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