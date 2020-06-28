端午連假今收假 台南多處景點遊客減少
端午連假最後一天，台南山上花園水道博物館、左鎮化石園區、新化虎頭埤等熱門景點，遊客跟前兩天高峰相比有減少趨勢，研判應該與收假了上班在即減少出遊有關。
左鎮化石園區至今天下午2時許，入園遊客人數約在2000人次左右，估計今天約在3000人之間，鄰近山上花園水道博物館，今下午1時遊客人數在1500人，都比前幾天相比，人數有明顯減少。
台南市政府說，新開幕的山上花園水道博物館及左鎮化石園區，近年來吸引許多外縣市遊客慕名而來，但今假期最後一天影響，應與外縣市遊客大減有關。
另處著名的新化虎頭埤，中午累積遊客人數在1600人左右，跟平常假日差不多，園方說，遊客以南部在地為主，波動不大。
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