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嘉義縣首間大廟上梁儀式 氣氛莊嚴肅穆

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹鄉埤前村聖德宮今天上午舉行興建工程上梁儀式，由縣長翁章梁（右二）以朱砂點梁。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹鄉埤前村聖德宮今天上午舉行興建工程上梁儀式，由縣長翁章梁（右二）以朱砂點梁。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣義竹鄉埤前村埤仔頭媽聖德宮今天上午舉行興建工程上梁儀式，由嘉義縣長翁章梁擔任主祭官，祈求天上聖母庇佑，消災解厄，全民抗疫，平安度過這個疫情。

翁章梁、總統府國策顧問鄭慶祥、立法委員蔡易餘、義竹鄉長黃阿家、議員蔡瑋傑等人手持香共同祭拜，現場氣氛莊嚴肅穆，由翁章梁等人以朱砂點梁，最後由吊車將梁柱吊上廟頂，鳴炮完成。

鄭慶祥表示，從他出生到現在70歲，第一次在義竹鄉看到廟宇上梁儀式，也是村中第一次舉辦這麼莊嚴的典禮，聖德宮預計建成3層樓高，將是義竹鄉最大間廟宇，希望媽祖神威顯赫，保佑爐下信徒家庭圓滿、安康。

翁章梁表示，上梁代表宮廟即將完成，埤仔頭媽信仰早期是由村里家庭共同成立「兄弟會」祭拜媽祖，並以香爐做為信物，由爐主輪流祀奉，後來信徒集資幫媽祖刻金身神尊，隨著神威遠播，信徒捐助下終於建成這座聖德宮，感謝媽祖冥冥之中的協助。

嘉義縣長翁章梁（第一排右七）、總統府國策顧問鄭慶祥（第一排左四）、立法委員蔡易餘（第一排左六）、義竹鄉長黃阿家（第一排左五）、議員蔡瑋傑（第一排右六）等人合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（第一排右七）、總統府國策顧問鄭慶祥（第一排左四）、立法委員蔡易餘（第一排左六）、義竹鄉長黃阿家（第一排左五）、議員蔡瑋傑（第一排右六）等人合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹鄉埤前村聖德宮今天上午舉行興建工程上梁儀式。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹鄉埤前村聖德宮今天上午舉行興建工程上梁儀式。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹鄉埤前村聖德宮今天上午舉行興建工程上梁儀式。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹鄉埤前村聖德宮今天上午舉行興建工程上梁儀式。記者陳玫伶／攝影

翁章梁 媽祖 嘉義

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