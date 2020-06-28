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端午連假台南觀光回溫創高峰 這些景點最受喜愛
端午連假台南市各觀光景點迎來新冠肺炎疫情以來的觀光人潮高峰，特別是因夏季炎熱，室內有冷氣的景點最受歡迎，像是台南市美術館就人潮爆滿，連續多日入館人數都近萬，創下疫情以來的紀錄。
台南市觀光旅遊局表示，像是台南美術館、仁德區的奇美博物館，這幾天每天都吸引大批人潮，主要是室內有冷氣，家長帶著孩子來玩，不必怕炎熱天氣。
台南美術館表示，連假第2、3天，進館人數都近萬人，除了去年初開館剛好接著是農曆假期，入館人數曾破萬，這是館內人數最多的時候，今天人潮也持續不斷。
而雖然國內疫情趨緩，但民眾仍有防疫的觀念，台南市幾個戶外開闊的景點特別受到喜愛，端午4天連假，人潮都相當多，像是新的景點山上區水道花園博物館，園區開闊，幾個展區也都空氣流通，最受喜愛，還有仁德區在奇美博物館旁的台南都會公園，兩個景點每天都有6000到7000人次，今天收假前最後一天假期，一早就有不少民眾把握時間，全家出遊。
台南市長黃偉哲今天表示，令人擔憂多時的台南觀光市場狀況，確定反彈呈現蓬勃發展趨勢，真的很令人振奮；現正是推展觀光讓市場反轉跳躍的最佳時機，市府近期內將搭配中央的3倍券，加碼推動更多活動來吸引觀光客到來。非常歡迎民眾來臺南 觀光透透氣，只要注意防疫新生活和保持安全社交距離，絕對可以安心旅遊。
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