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莿桐鄉農路拓寬變聯外道 貫穿市區打通對外交通
雲林縣莿桐鄉10號道路原是5公尺寬的農路，民眾通行不易，經中央及地方籌措4500萬經費進行拓寬工程，自去年5月開始動工，今天舉行通車典禮，便利民眾連接市區至外環道，打通鄉內東側交通網。
雲林縣長張麗善、立委劉建國及莿桐鄉長林靖焜等人今天一同為10號道路通車儀式剪綵。張麗善表示，莿桐鄉未闢建前的9號、10號道路原都只是農路，不但是該區的交通瓶頸，也阻礙都市更新的整體發展，經中央補助3690萬，縣府補助810萬，共投入4500萬元闢建，與相鄰的9號道路串聯，打通莿桐通往西螺、斗六及斗南的對外道路。
立委劉建國指出，營建署84年通過都市計畫第2次通盤檢討，中央共補助9千多萬投入9號、10號道路闢建工程，其中9號道路已於107年8月通車，今天10號道路也完工，有效解決區域交通安全問題。
莿桐鄉長林靖焜表示，9號、10號道路相鄰，原先都只是農路，道路壅擠難行且有安全疑慮，如今從拓寬後，鄉內交通可貫通市區至外環道路，進而連接雲52線，除讓汽機車駕駛能安全通行，更打通東北側交通要塞，成都市計畫區內的主要道路。
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