快訊

陽明山遊覽車撞公車 24人受傷其中1人骨折送醫

台南4歲女童雙腳燙爛 傳「早晚都被繼父跟生母輪流毆打」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莿桐鄉農路拓寬變聯外道 貫穿市區打通對外交通

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
莿桐鄉10號道路原只是5米寬的農路，如今拓寬成10米寬的聯外道，可貫通市區至外環道。記者陳苡葳／攝影
莿桐鄉10號道路原只是5米寬的農路，如今拓寬成10米寬的聯外道，可貫通市區至外環道。記者陳苡葳／攝影

雲林縣莿桐鄉10號道路原是5公尺寬的農路，民眾通行不易，經中央及地方籌措4500萬經費進行拓寬工程，自去年5月開始動工，今天舉行通車典禮，便利民眾連接市區至外環道，打通鄉內東側交通網。

雲林縣長張麗善、立委劉建國及莿桐鄉長林靖焜等人今天一同為10號道路通車儀式剪綵。張麗善表示，莿桐鄉未闢建前的9號、10號道路原都只是農路，不但是該區的交通瓶頸，也阻礙都市更新的整體發展，經中央補助3690萬，縣府補助810萬，共投入4500萬元闢建，與相鄰的9號道路串聯，打通莿桐通往西螺、斗六及斗南的對外道路。

立委劉建國指出，營建署84年通過都市計畫第2次通盤檢討，中央共補助9千多萬投入9號、10號道路闢建工程，其中9號道路已於107年8月通車，今天10號道路也完工，有效解決區域交通安全問題。

莿桐鄉長林靖焜表示，9號、10號道路相鄰，原先都只是農路，道路壅擠難行且有安全疑慮，如今從拓寬後，鄉內交通可貫通市區至外環道路，進而連接雲52線，除讓汽機車駕駛能安全通行，更打通東北側交通要塞，成都市計畫區內的主要道路。

莿桐鄉10號道路今天舉行通車典禮，雲林縣長張麗善、立委劉建國及多位地方人士一同出席儀式。記者陳苡葳／攝影
莿桐鄉10號道路今天舉行通車典禮，雲林縣長張麗善、立委劉建國及多位地方人士一同出席儀式。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前右1）、立委劉建國（前左1）及多位地方人士一同出席莿桐鄉10號道路通車典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前右1）、立委劉建國（前左1）及多位地方人士一同出席莿桐鄉10號道路通車典禮。記者陳苡葳／攝影

劉建國 都市計畫 張麗善

延伸閱讀

近年台東經驗受矚目 雲林縣長張麗善率團參訪取經

雲林長青食堂 全面開放共餐 張麗善陪老人家用餐 吃光光不怕胖

張麗善陪老人共餐不怕胖 豬腳雞腿開心吃嚇壞阿婆

張麗善回故鄉土庫馬光慶端午 愛心傳統粽在鎮上飄香

相關新聞

莿桐鄉農路拓寬變聯外道 貫穿市區打通對外交通

雲林縣莿桐鄉10號道路原是5公尺寬的農路，民眾通行不易，經中央及地方籌措4500萬經費進行拓寬工程，自去年5月開始動工，...

逐鹿梅花鹿園區開幕 在「嘉」就可體驗餵梅花鹿

嘉義縣番路鄉逐鹿部落梅花鹿園生態園區日前舉辦開幕儀式，預計將結合鄒族及梅花鹿元素，邀民眾體驗生態導覽、現場餵梅花鹿、彩繪...

影／南化芒果節夯 黃偉哲：催生「全糖市」芒果王大PK

2020台南國際芒果節南化場今在南化天后宮前舉行，台南市長黃偉哲到場代言，再度賣力促銷，表示將舉辦各區優質芒果PK賽，選...

109年國慶焰火地點出爐 台南市漁光島施放

國慶籌備會秘書長、內政部次長陳宗彥今天表示，今年國慶焰火施放地點，經焰火處專業評估並與台南市政府取得共識後，擇定於台南市...

今年國慶煙火 台南市漁光島登場

今年國慶煙火將首度在台南登場。國慶籌備會秘書長陳宗彦表示，今年國慶焰火施放地點，經焰火處專業評估並與台南市政府取得共識後...

虎科大就業博覽 月薪最高75K

因應畢業求職旺季，雲林縣虎尾科技大學與勞動力發展署雲嘉南分署共同舉辦「虎科大2020邁向40實習就業博覽會」，近50家綠...

推白河蓮子 賴清德為青農讚聲

台南市白河區青農自發搶救蓮子產業，昨在國道3號東山服務區舉辦「白河青農讚出來」活動，副總統賴清德前來站台，肯定青農也呼籲...

嘉縣景點爆人潮 業者笑了

端午節連假昨天第3天，嘉義縣重要景點包括阿里山國家森林遊樂區、奮起湖老街、故宮南院、高跟鞋教堂、東石漁人碼頭等人潮滿滿；...

社團春秋／癱瘓21年 他拉脊損傷友一把

台南市無障礙協會理事長林昭坤經常坐著輪椅、打著他招牌的閃亮笑容，四處演講，分享他的「意外人生」，許多人聽到他的生命故事，...

正港台灣味！台菜師傅製作40年前傳統手路菜推觀光

中華美食交流協會、嘉義商圈文化促進協會與地方特色產業協會，透過嘉義市政府與林務局邀請，今晚在嘉義市北門驛辦理2020「好...

觀光人潮比新年多！林聰明：砂鍋魚頭賣完了 還是好多人

端午連續假期嘉義市湧入車潮與人潮，從檜意生活村到中山路、文化名店排隊人潮不斷，文化路到噴水圓環、中山路車潮擁擠，店家直言...

收假前朝天宮拜拜人潮多 雲林路況尚仍順暢

端午連假即將收假，許多人趕在收假前到各廟拜拜祈福，雲林縣北港朝天宮今天也是人滿滿，劍湖山世界人潮則也回流，前往游水消暑的...

熱門新聞

國小校長尋找36年前餛飩媽媽 最想跟她好好說「謝謝」

今年國慶煙火 台南市漁光島登場

八斗子海豹岩淨灘 百人清出1500公斤海廢大陸浮球多

多納「一線天」土石崩落 茂管處將設告示禁止遊客進入

觀光人潮比新年多！林聰明：砂鍋魚頭賣完了 還是好多人

端午連假遊客爆量蘭嶼小七橫掃一空 居民：有颱風嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。